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    • «Шинник» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    «Шинник» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Шинник
    20.04.2024, суббота, 17:00
    Россия. Первая лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    4.1
    Х
    3
    П2
    2.1
    Реклама, 18+
    Динамо Мх
    Статистика матча Шинник - Динамо Мх
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
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    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
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    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
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    Удары из-за пределов штрафной
    0
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    xG (ожидаемые голы)
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    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Динамо», 28-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Динамо»

    «Шинник» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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