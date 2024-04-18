Вест Хэм
18.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Матч завершен
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Байер
13' М. Антонио
89' Ж. Фримпонг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
27
Наиф Агер
ЦЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
19
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Байер
17
Матей Коварж
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
6
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Флориан Вирц
АП
19
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вест Хэм
49
Джозеф Ананг
ВР
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
58
Камарай Свайер
АП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
13
Артур
ПЗ
38
Ken Izekor
ЦП
32
Густаво Пуэрта
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Фабиански
3
Крессуэлл
27
Агер
4
Зума
5
Цоуфал
19
Альварес
28
Соучек
7
Уорд-Проус
14
Кудус
20
Боуэн
9
Антонио
3-3-1-2-1
17
Коварж
6
Коссуну
3
Хинкапе
2
Станишич
4
Та
34
Джака
20
Гримальдо
25
Паласиос
19
Телла
21
Вирц
14
Шик
27
Агер
21
Огбонна
21
Огбонна
27
Агер
5
Цоуфал
2
Джонсон
2
Джонсон
5
Цоуфал
19
Альварес
17
Корне
17
Корне
19
Альварес
6
Коссуну
12
Тапсоба
12
Тапсоба
6
Коссуну
19
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
19
Телла
21
Вирц
8
Андрих
8
Андрих
21
Вирц
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
20
Гримальдо
21
Адли
21
Адли
20
Гримальдо
Остались в запасе
Вест Хэм
Байер
49
Джозеф Ананг
ВР
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
58
Камарай Свайер
АП
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Артур
ПЗ
38
Ken Izekor
ЦП
32
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
49
Джозеф Ананг
ВР
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
58
Камарай Свайер
АП
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Артур
ПЗ
38
Ken Izekor
ЦП
32
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вест Хэм - Байер
5
5
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Байера», ответный матч 1/4 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Pari».