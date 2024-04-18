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Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Астон Виллы», ответный матч 1/4 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля 2024, в 19:45 по московскому времени.