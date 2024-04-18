Лилль
18.04.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
- : -
Не начался
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П1
2.47
Х
3.7
П2
2.85
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Астон Вилла
Статистика матча Лилль - Астон Вилла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Астон Виллы», ответный матч 1/4 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля 2024, в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».