Нефтехимик
15.04.2024, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 27 тур
Россия. Первая лига, 27 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
2.5
Х
2.9
П2
3.2
Реклама, 18+
Динамо Мх
Статистика матча Нефтехимик - Динамо Мх
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Динамо», 27-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер»
- Игру будет транслировать «Pari».