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    • «Интер» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Интер» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Интер
    14.04.2024, воскресенье, 21:45
    Италия. Серия А, 32 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.2
    Х
    7.6
    П2
    16
    Реклама, 18+
    Кальяри
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Интер
    1
    Янн Зоммер
    ВР
    15
    Франческо Ачерби
    ЦЗ
    28
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    30
    Карлос Аугусто
    ЦЗ
    32
    Федерико Димарко
    ЛП
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    20
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    23
    Николо Барелла
    ЦП
    2
    Дензел Дюмфрис
    ПП
    9
    Маркус Тюрам
    ЦФ
    10
    Алексис Санчес
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Кальяри
    22
    Симоне Скуффет
    ВР
    27
    Томмазо Ауджелло
    ЛЗ
    4
    Альберто Доссена
    ЦЗ
    26
    Йерри Мина
    ЦЗ
    8
    Габриэле Цаппа
    ПЗ
    29
    Антуан Макумбу
    ЦП
    14
    Якуб Янкто
    ЦП
    25
    Сулемана
    ЦП
    61
    Эльдор Шомуродов
    ЦФ
    70
    Джанлука Гаэтано
    ЦФ
    19
    Гаэтано Ористанио
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    3-5-2
    1
    Зоммер
    15
    Ачерби
    28
    Бастони
    30
    Аугусто
    32
    Димарко
    22
    Мхитарян
    20
    Чалханоглу
    23
    Барелла
    2
    Дюмфрис
    10
    Санчес
    9
    Тюрам
    4-3-3
    22
    Скуффет
    8
    Цаппа
    4
    Доссена
    26
    Мина
    27
    Ауджелло
    29
    Макумбу
    14
    Янкто
    25
    Сулемана
    19
    Ористанио
    70
    Гаэтано
    61
    Шомуродов
    Остались в запасе
    Интер
    Кальяри
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Статистика матча Интер - Кальяри
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Кальяри», 32-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Кальяри»

    «Интер» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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