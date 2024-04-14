Удинезе
14.04.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
3.65
Х
3.15
П2
2.25
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Рома
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
29
Яка Бийол
ЦЗ
12
Ассан Камара
ЛП
11
Уолес
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Лазар Самарджич
ЦП
37
Роберто Перейра
ЦП
19
Кингсли Эхизибуе
ПП
26
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Рома
99
Миле Свилар
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
16
Леандро Паредес
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
3-5-1-1
40
Окойе
18
Перес
31
Кристенсен
29
Бийол
12
Камара
6
Саррага
24
Самарджич
37
Перейра
19
Эхизибуе
11
Уолес
26
Лукка
4-5-1
99
Свилар
19
Челик
14
Льоренте
23
Манчини
69
Анхелиньо
16
Паредес
21
Дибала
7
Пеллегрини
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
90
Лукаку
Остались в запасе
Удинезе
Рома
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Удинезе - Рома
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Ромы», 32-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».