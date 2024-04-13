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    • «Сассуоло» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Сассуоло» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Сассуоло
    14.04.2024, воскресенье, 16:00
    Италия. Серия А, 32 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    4.4
    Х
    3.95
    П2
    1.8
    Реклама, 18+
    Милан
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Сассуоло
    47
    Андреа Консильи
    ВР
    43
    Джош Доиг
    ЛЗ
    13
    Джанмарко Феррари
    ЦЗ
    5
    Мартин Эрлич
    ЦЗ
    22
    Джереми Тольян
    ПЗ
    42
    Кристиан Торстведт
    ЦП
    11
    Недим Байрами
    ЦП
    45
    Арман Лорьенте
    ЦП
    92
    Грегор Дефрель
    ЦП
    24
    Даниэль Болока
    ЦП
    9
    Андреа Пинамонти
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Милан
    16
    Майк Меньян
    ВР
    19
    Тео Эрнандес
    ЛЗ
    46
    Маттео Габбиа
    ЦЗ
    23
    Фикайо Томори
    ЦЗ
    2
    Давиде Калабрия
    ПЗ
    11
    Кристиан Пулишич
    ЦП
    10
    Рафаэль Леау
    ЦП
    7
    Ясин Адли
    ЦП
    21
    Самуэль Чуквуэзе
    ЦП
    14
    Теяни Рейндерс
    ЦП
    9
    Оливье Жиру
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    4-5-1
    47
    Консильи
    43
    Доиг
    13
    Феррари
    5
    Эрлич
    22
    Тольян
    11
    Байрами
    45
    Лорьенте
    92
    Дефрель
    24
    Болока
    42
    Торстведт
    9
    Пинамонти
    4-5-1
    16
    Меньян
    2
    Калабрия
    46
    Габбиа
    23
    Томори
    19
    Эрнандес
    11
    Пулишич
    7
    Адли
    21
    Чуквуэзе
    14
    Рейндерс
    10
    Леау
    9
    Жиру
    Остались в запасе
    Сассуоло
    Милан
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Статистика матча Сассуоло - Милан
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Милана», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло»«Милан»

    Сассуоло-Милан смотреть онлайн 13 апреля

    Источник: «Бомбардир»

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