Сассуоло
14.04.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
4.4
Х
3.95
П2
1.8
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Милан
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
43
Джош Доиг
ЛЗ
13
Джанмарко Феррари
ЦЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
42
Кристиан Торстведт
ЦП
11
Недим Байрами
ЦП
45
Арман Лорьенте
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦП
24
Даниэль Болока
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
11
Кристиан Пулишич
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЦП
7
Ясин Адли
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ЦП
14
Теяни Рейндерс
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
4-5-1
47
Консильи
43
Доиг
13
Феррари
5
Эрлич
22
Тольян
11
Байрами
45
Лорьенте
92
Дефрель
24
Болока
42
Торстведт
9
Пинамонти
4-5-1
16
Меньян
2
Калабрия
46
Габбиа
23
Томори
19
Эрнандес
11
Пулишич
7
Адли
21
Чуквуэзе
14
Рейндерс
10
Леау
9
Жиру
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сассуоло - Милан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Милана», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».