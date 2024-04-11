Байер
11.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Матч завершен
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Вест Хэм
83' Й. Хофманн
90+1' В. Бонифаци
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
17
Матей Коварж
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Флориан Вирц
АП
23
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Лукас Пакета
АП
14
Мохаммед Кудус
АП
20
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
32
Густаво Пуэрта
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
19
Нейтан Телла
ПВ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Вест Хэм
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
49
Джозеф Ананг
ВР
27
Наиф Агер
ЦЗ
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
40
Джордж Эрти
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
3-3-1-1-2
17
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
2
Станишич
20
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
10
Вирц
14
Шик
23
Адли
3-3-1-2-1
1
Фабиански
33
Эмерсон
4
Зума
15
Мавропанос
5
Цоуфал
28
Соучек
3
Крессуэлл
7
Уорд-Проус
10
Пакета
14
Кудус
20
Антонио
2
Станишич
3
Хинкапе
3
Хинкапе
2
Станишич
23
Адли
7
Хофманн
7
Хофманн
23
Адли
30
Фримпонг
19
Телла
19
Телла
30
Фримпонг
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
15
Мавропанос
27
Агер
27
Агер
15
Мавропанос
14
Кудус
2
Джонсон
2
Джонсон
14
Кудус
Остались в запасе
Байер
Вест Хэм
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
32
Густаво Пуэрта
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
49
Джозеф Ананг
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
40
Джордж Эрти
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Одилон Коссуну
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
32
Густаво Пуэрта
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
49
Джозеф Ананг
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
40
Джордж Эрти
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Байер - Вест Хэм
2
Всего ударов по воротам
33
1
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
73
27
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вест Хэма», 1/4 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Pari».