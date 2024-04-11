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    • «Байер» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024

    «Байер» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024

    Байер
    11.04.2024, четверг, 22:00
    Лига Европы, 1/4 финала
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Вест Хэм
    83' Й. Хофманн
    90+1' В. Бонифаци
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Байер
    17
    Матей Коварж
    ВР
    20
    Алехандро Гримальдо
    ЛЗ
    12
    Эдмон Тапсоба
    ЦЗ
    4
    Джонатан Та
    (К) ЦЗ
    2
    Йосип Станишич
    ЦЗ
    30
    Жереми Фримпонг
    ПЗ
    34
    Гранит Джака
    ОП
    25
    Эсекьель Паласиос
    ЦП
    10
    Флориан Вирц
    АП
    23
    Амин Адли
    ЦФ
    14
    Патрик Шик
    ЦФ
    Главный тренер
    Хаби Алонсо
    Вест Хэм
    1
    Лукаш Фабиански
    ВР
    33
    Эмерсон
    ЛЗ
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    4
    Курт Зума
    (К) ЦЗ
    15
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    5
    Владимир Цоуфал
    ПЗ
    28
    Томаш Соучек
    ОП
    7
    Джеймс Уорд-Проус
    ЦП
    10
    Лукас Пакета
    АП
    14
    Мохаммед Кудус
    АП
    20
    Майкл Антонио
    ЦФ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Байер
    36
    Никлас Ломб
    ВР
    1
    Лукаш Градецки
    ВР
    6
    Одилон Коссуну
    ЦЗ
    3
    Пьеро Хинкапе
    ЦЗ
    13
    Артур
    ЦЗ
    32
    Густаво Пуэрта
    ЦП
    8
    Роберт Андрих
    ЦП
    7
    Йонас Хофманн
    ПВ
    19
    Нейтан Телла
    ПВ
    9
    Борха Иглесиас
    ЦФ
    22
    Виктор Бонифаци
    ЦФ
    Вест Хэм
    55
    Джейкоб Найтбридж
    ВР
    49
    Джозеф Ананг
    ВР
    27
    Наиф Агер
    ЦЗ
    42
    Кэлан Кейси
    ЦЗ
    21
    Анжело Огбонна
    ЦЗ
    2
    Бен Джонсон
    ПЗ
    61
    Льюис Орфорд
    ЦП
    40
    Джордж Эрти
    ЦП
    17
    Максвел Корне
    ЛВ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    3-3-1-1-2
    17
    Коварж
    12
    Тапсоба
    4
    Та
    2
    Станишич
    20
    Гримальдо
    34
    Джака
    30
    Фримпонг
    25
    Паласиос
    10
    Вирц
    14
    Шик
    23
    Адли
    3-3-1-2-1
    1
    Фабиански
    33
    Эмерсон
    4
    Зума
    15
    Мавропанос
    5
    Цоуфал
    28
    Соучек
    3
    Крессуэлл
    7
    Уорд-Проус
    10
    Пакета
    14
    Кудус
    20
    Антонио
    2
    Станишич
    3
    Хинкапе
    3
    Хинкапе
    2
    Станишич
    23
    Адли
    7
    Хофманн
    7
    Хофманн
    23
    Адли
    30
    Фримпонг
    19
    Телла
    19
    Телла
    30
    Фримпонг
    14
    Шик
    22
    Бонифаци
    22
    Бонифаци
    14
    Шик
    15
    Мавропанос
    27
    Агер
    27
    Агер
    15
    Мавропанос
    14
    Кудус
    2
    Джонсон
    2
    Джонсон
    14
    Кудус
    Остались в запасе
    Байер
    Вест Хэм
    36
    Никлас Ломб
    ВР
    1
    Лукаш Градецки
    ВР
    6
    Одилон Коссуну
    ЦЗ
    13
    Артур
    ЦЗ
    32
    Густаво Пуэрта
    ЦП
    8
    Роберт Андрих
    ЦП
    9
    Борха Иглесиас
    ЦФ
    Главный тренер
    Хаби Алонсо
    55
    Джейкоб Найтбридж
    ВР
    49
    Джозеф Ананг
    ВР
    42
    Кэлан Кейси
    ЦЗ
    21
    Анжело Огбонна
    ЦЗ
    61
    Льюис Орфорд
    ЦП
    40
    Джордж Эрти
    ЦП
    17
    Максвел Корне
    ЛВ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Остались в запасе
    36
    Никлас Ломб
    ВР
    1
    Лукаш Градецки
    ВР
    6
    Одилон Коссуну
    ЦЗ
    13
    Артур
    ЦЗ
    32
    Густаво Пуэрта
    ЦП
    8
    Роберт Андрих
    ЦП
    9
    Борха Иглесиас
    ЦФ
    Остались в запасе
    55
    Джейкоб Найтбридж
    ВР
    49
    Джозеф Ананг
    ВР
    42
    Кэлан Кейси
    ЦЗ
    21
    Анжело Огбонна
    ЦЗ
    61
    Льюис Орфорд
    ЦП
    40
    Джордж Эрти
    ЦП
    17
    Максвел Корне
    ЛВ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    Главный тренер
    Хаби Алонсо
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Статистика матча Байер - Вест Хэм
    2
    Всего ударов по воротам
    33
    1
    Удары в створ
    13
    1
    Владение мячом %
    73
    27
    Желтые карточки
    0
    2
    Угловые удары
    10
    1
    Нарушения
    10
    11
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    741
    278
    Сейвы
    1
    9
    Точность передач %
    90
    73
    Удары мимо ворот
    12
    0
    Блокированные удары
    8
    0
    Удары из пределов штрафной
    20
    1
    Удары из-за пределов штрафной
    13
    0
    xG (ожидаемые голы)
    2.25
    0.2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вест Хэма», 1/4 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Вест Хэм»

    «Байер» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.04.2024 09:51
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