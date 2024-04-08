Химки
08.04.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 26 тур
Россия. Первая лига, 26 тур
3 : 2
Матч завершен
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Арсенал
56' А. Руденко
75' Б. Магомедов
90+6' С. Варатынов
34' И. Гелоян
85' С. Ткачев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
4
Олег Исаенко
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
67
Сергей Варатынов
ЦЗ
23
Захар Волков
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
9
Александр Руденко
ЛВ
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Анатолий Макаров
ЦП
6
Владислав Левин
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
70
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
66
Лео Андраде
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
10
Самину Абдуллахи
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
11
Аршак Корян
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Арсенал
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
44
Марин Карамарко
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
9
Максим Лайкин
ОП
73
Ансор Хабибов
ЦП
34
Алексей Вакулич
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
19
Александр Зуев
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
3-2-1-3
96
Обухов
13
Терехов
67
Варатынов
23
Волков
5
Степанов
2
Голубович
80
Хосонов
9
Руденко
17
Берковский
32
Кулишев
3-1-3-2-1
80
Кокарев
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
24
Коротков
13
Кайнов
88
Макаров
6
Левин
17
Бахар
8
Попов
70
Гелоян
20
Окоронкво
5
Степанов
77
Юзепчук
77
Юзепчук
5
Степанов
80
Хосонов
97
Магомедов
97
Магомедов
80
Хосонов
32
Кулишев
31
Касимов
31
Касимов
32
Кулишев
17
Берковский
11
Корян
11
Корян
17
Берковский
Касимов
8
Панченко
8
Панченко
Касимов
88
Макаров
36
Левашов
36
Левашов
88
Макаров
20
Окоронкво
73
Хабибов
73
Хабибов
20
Окоронкво
70
Гелоян
11
Ткачев
11
Ткачев
70
Гелоян
6
Левин
4
Ндука
4
Ндука
6
Левин
17
Бахар
19
Зуев
19
Зуев
17
Бахар
Остались в запасе
Химки
Арсенал
1
Антон Митрюшкин
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
66
Лео Андраде
ЦЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
10
Самину Абдуллахи
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Станислав Черчесов
ВР
44
Марин Карамарко
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
9
Максим Лайкин
ОП
34
Алексей Вакулич
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
66
Лео Андраде
ЦЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
10
Самину Абдуллахи
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
44
Марин Карамарко
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
9
Максим Лайкин
ОП
34
Алексей Вакулич
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Химки - Арсенал
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Арсенал», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».