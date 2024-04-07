Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Сокол» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Сокол» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Сокол
    07.04.2024, воскресенье, 14:00
    Россия. Первая лига, 26 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Родина
    74' А. Максименко
    54' А. Клещенко
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сокол
    35
    Петр Косаревский
    ВР
    66
    Ян Гудков
    ЛЗ
    3
    Заурбек Плиев
    ЛЗ
    44
    Илья Сериков
    ЦЗ
    65
    Николай Толстопятов
    ЦЗ
    8
    Аслан Дудиев
    ПЗ
    28
    Павел Забелин
    ЦП
    11
    Владлен Бабаев
    АП
    24
    Михаил Мальцев
    АП
    77
    Дмитрий Сасин
    АП
    55
    Артем Максименко
    ПВ
    Главный тренер
    Алексей Бага
    Родина
    16
    Александр Корякин
    ВР
    90
    Ориньо
    ЛЗ
    24
    Александр Клещенко
    ЦЗ
    55
    Митя Крижан
    ЦЗ
    2
    Марсиньо
    ПЗ
    6
    Руслан Фищенко
    ОП
    25
    Даниил Куликов
    ОП
    72
    Астемир Гордюшенко
    ЦП
    7
    Александр Юшин
    ПВ
    9
    Амур Калмыков
    ЦФ
    99
    Иван Тимошенко
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Артига
    Сокол
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    17
    Давид Озманов
    ЦЗ
    27
    Артем Молодцов
    ПЗ
    21
    Никита Козловский
    ЦП
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    5
    Амир Батырев
    АП
    7
    Владислав Самко
    ЛВ
    56
    Матвей Ивахнов
    ЦФ
    10
    Владислав Морозов
    ЦФ
    19
    Владимир Азаров
    ЦФ
    Родина
    31
    Ринат Шакеров
    ВР
    95
    Даниил Чернышев
    ЛЗ
    15
    Хетаг Кочиев
    ЦЗ
    18
    Дмитрий Тананеев
    ЦЗ
    26
    Артем Мещанинов
    ЦЗ
    34
    Олег Дмитриев
    АП
    11
    Даниил Кузнецов
    ЛВ
    78
    Солтмурад Бакаев
    ПВ
    22
    Мухаммад Султонов
    ПВ
    3-2-1-3-1
    35
    Косаревский
    66
    Гудков
    44
    Сериков
    65
    Толстопятов
    3
    Плиев
    8
    Дудиев
    28
    Забелин
    24
    Мальцев
    77
    Сасин
    55
    Максименко
    11
    Бабаев
    4-2-1-1-2
    16
    Корякин
    2
    Марсиньо
    24
    Клещенко
    55
    Крижан
    90
    Ориньо
    6
    Фищенко
    25
    Куликов
    72
    Гордюшенко
    7
    Юшин
    99
    Тимошенко
    9
    Калмыков
    8
    Дудиев
    27
    Молодцов
    27
    Молодцов
    8
    Дудиев
    77
    Сасин
    7
    Самко
    7
    Самко
    77
    Сасин
    55
    Максименко
    56
    Ивахнов
    56
    Ивахнов
    55
    Максименко
    2
    Марсиньо
    95
    Чернышев
    95
    Чернышев
    2
    Марсиньо
    90
    Ориньо
    18
    Тананеев
    18
    Тананеев
    90
    Ориньо
    25
    Куликов
    34
    Дмитриев
    34
    Дмитриев
    25
    Куликов
    9
    Калмыков
    78
    Бакаев
    78
    Бакаев
    9
    Калмыков
    72
    Гордюшенко
    22
    Султонов
    22
    Султонов
    72
    Гордюшенко
    Остались в запасе
    Сокол
    Родина
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    17
    Давид Озманов
    ЦЗ
    21
    Никита Козловский
    ЦП
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    5
    Амир Батырев
    АП
    10
    Владислав Морозов
    ЦФ
    19
    Владимир Азаров
    ЦФ
    Главный тренер
    Алексей Бага
    31
    Ринат Шакеров
    ВР
    15
    Хетаг Кочиев
    ЦЗ
    26
    Артем Мещанинов
    ЦЗ
    11
    Даниил Кузнецов
    ЛВ
    Главный тренер
    Франк Артига
    Остались в запасе
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    17
    Давид Озманов
    ЦЗ
    21
    Никита Козловский
    ЦП
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    5
    Амир Батырев
    АП
    10
    Владислав Морозов
    ЦФ
    19
    Владимир Азаров
    ЦФ
    Остались в запасе
    31
    Ринат Шакеров
    ВР
    15
    Хетаг Кочиев
    ЦЗ
    26
    Артем Мещанинов
    ЦЗ
    11
    Даниил Кузнецов
    ЛВ
    Главный тренер
    Алексей Бага
    Главный тренер
    Франк Артига
    Статистика матча Сокол - Родина
    3
    3
    Желтые карточки
    3
    3

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Родины», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол»«Родина»

    «Сокол» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Новости по теме
    «Сокол» – «Родина»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 7 апреля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2024 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+