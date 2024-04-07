Сокол
07.04.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 26 тур
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 1
Матч завершен
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Родина
74' А. Максименко
54' А. Клещенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
35
Петр Косаревский
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Илья Сериков
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
55
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Родина
16
Александр Корякин
ВР
90
Ориньо
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
21
Никита Козловский
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
7
Владислав Самко
ЛВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
19
Владимир Азаров
ЦФ
Родина
31
Ринат Шакеров
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
11
Даниил Кузнецов
ЛВ
78
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Мухаммад Султонов
ПВ
3-2-1-3-1
35
Косаревский
66
Гудков
44
Сериков
65
Толстопятов
3
Плиев
8
Дудиев
28
Забелин
24
Мальцев
77
Сасин
55
Максименко
11
Бабаев
4-2-1-1-2
16
Корякин
2
Марсиньо
24
Клещенко
55
Крижан
90
Ориньо
6
Фищенко
25
Куликов
72
Гордюшенко
7
Юшин
99
Тимошенко
9
Калмыков
8
Дудиев
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Дудиев
77
Сасин
7
Самко
7
Самко
77
Сасин
55
Максименко
56
Ивахнов
56
Ивахнов
55
Максименко
2
Марсиньо
95
Чернышев
95
Чернышев
2
Марсиньо
90
Ориньо
18
Тананеев
18
Тананеев
90
Ориньо
25
Куликов
34
Дмитриев
34
Дмитриев
25
Куликов
9
Калмыков
78
Бакаев
78
Бакаев
9
Калмыков
72
Гордюшенко
22
Султонов
22
Султонов
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Сокол
Родина
1
Тимур Крайков
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
21
Никита Козловский
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
19
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
31
Ринат Шакеров
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
11
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
21
Никита Козловский
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
19
Владимир Азаров
ЦФ
Остались в запасе
31
Ринат Шакеров
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
11
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Франк Артига
Статистика матча Сокол - Родина
3
3
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Родины», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.
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