СКА-Хабаровск
07.04.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 26 тур
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Нефтехимик
12' Д. Емельянов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
50
Владимир Сугробов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
8
Игорь Коновалов
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
21
Кирилл Никитин
ЛВ
31
Андрей Никитин
ЛВ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
4
Алексей Бердников
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
91
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
14
Юрий Бавин
ЦП
95
Илья Петров
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
7
Артем Симонян
АП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Нефтехимик
31
Сергей Ещенко
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
15
Давид Кокоев
ЦП
14
Матвей Першин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
11
Артем Котик
ЦФ
4-2-3-1
50
Сугробов
57
Бегун
17
Покидышев
4
Кожемякин
44
Корнюшин
92
Подберезкин
8
Коновалов
31
Никитин
70
Савинов
21
Никитин
11
Гонгапшев
3-4-2-1
1
Голубев
93
Герасимов
16
Шоркин
4
Бердников
2
Ситдиков
99
Емельянов
8
Талалай
73
Петров
90
Шильцов
7
Джамилов
91
Магомедов
57
Бегун
5
Мусалов
5
Мусалов
57
Бегун
70
Савинов
95
Петров
95
Петров
70
Савинов
11
Гонгапшев
9
Алиев
9
Алиев
11
Гонгапшев
73
Петров
77
Котов
77
Котов
73
Петров
90
Шильцов
15
Кокоев
15
Кокоев
90
Шильцов
7
Джамилов
14
Першин
14
Першин
7
Джамилов
91
Магомедов
11
Котик
11
Котик
91
Магомедов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
78
Ислам Имамов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
14
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
7
Артем Симонян
АП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
31
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
14
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
7
Артем Симонян
АП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
31
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик
3
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Нефтехимик», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «Pari».