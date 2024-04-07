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    • «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    СКА-Хабаровск
    07.04.2024, воскресенье, 14:00
    Россия. Первая лига, 26 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Нефтехимик
    12' Д. Емельянов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    СКА-Хабаровск
    50
    Владимир Сугробов
    ВР
    57
    Дмитрий Бегун
    ЛЗ
    17
    Николай Покидышев
    ЦЗ
    4
    Олег Кожемякин
    ЦЗ
    44
    Даниил Корнюшин
    ПЗ
    92
    Вячеслав Подберезкин
    ЦП
    8
    Игорь Коновалов
    ЦП
    70
    Андрей Савинов
    АП
    21
    Кирилл Никитин
    ЛВ
    31
    Андрей Никитин
    ЛВ
    11
    Альбек Гонгапшев
    ЦФ
    Главный тренер
    Роман Шаронов
    Нефтехимик
    1
    Андрей Голубев
    ВР
    93
    Алексей Герасимов
    ЦЗ
    16
    Максим Шоркин
    ЦЗ
    4
    Алексей Бердников
    ЦЗ
    73
    Максим Петров
    ЦП
    2
    Марат Ситдиков
    ЦП
    99
    Данила Емельянов
    ЦП
    8
    Денис Талалай
    ЦП
    90
    Константин Шильцов
    АП
    7
    Султан Джамилов
    ЛВ
    91
    Рашид Магомедов
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    СКА-Хабаровск
    78
    Ислам Имамов
    ВР
    5
    Магомед Мусалов
    ЛЗ
    96
    Томас Рукас
    ЦЗ
    6
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    14
    Юрий Бавин
    ЦП
    95
    Илья Петров
    ЦП
    18
    Никита Мирошниченко
    ЦП
    7
    Артем Симонян
    АП
    91
    Дзамболат Цаллагов
    ЛВ
    29
    Яо Шарль
    ЦФ
    9
    Саид Алиев
    ЦФ
    Нефтехимик
    31
    Сергей Ещенко
    ВР
    77
    Павел Котов
    ЛЗ
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    21
    Вагиз Галиулин
    ЛП
    9
    Кирилл Морозов
    ОП
    15
    Давид Кокоев
    ЦП
    14
    Матвей Першин
    ЦФ
    10
    Константин Базелюк
    ЦФ
    11
    Артем Котик
    ЦФ
    4-2-3-1
    50
    Сугробов
    57
    Бегун
    17
    Покидышев
    4
    Кожемякин
    44
    Корнюшин
    92
    Подберезкин
    8
    Коновалов
    31
    Никитин
    70
    Савинов
    21
    Никитин
    11
    Гонгапшев
    3-4-2-1
    1
    Голубев
    93
    Герасимов
    16
    Шоркин
    4
    Бердников
    2
    Ситдиков
    99
    Емельянов
    8
    Талалай
    73
    Петров
    90
    Шильцов
    7
    Джамилов
    91
    Магомедов
    57
    Бегун
    5
    Мусалов
    5
    Мусалов
    57
    Бегун
    70
    Савинов
    95
    Петров
    95
    Петров
    70
    Савинов
    11
    Гонгапшев
    9
    Алиев
    9
    Алиев
    11
    Гонгапшев
    73
    Петров
    77
    Котов
    77
    Котов
    73
    Петров
    90
    Шильцов
    15
    Кокоев
    15
    Кокоев
    90
    Шильцов
    7
    Джамилов
    14
    Першин
    14
    Першин
    7
    Джамилов
    91
    Магомедов
    11
    Котик
    11
    Котик
    91
    Магомедов
    Остались в запасе
    СКА-Хабаровск
    Нефтехимик
    78
    Ислам Имамов
    ВР
    96
    Томас Рукас
    ЦЗ
    6
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    14
    Юрий Бавин
    ЦП
    18
    Никита Мирошниченко
    ЦП
    7
    Артем Симонян
    АП
    91
    Дзамболат Цаллагов
    ЛВ
    29
    Яо Шарль
    ЦФ
    Главный тренер
    Роман Шаронов
    31
    Сергей Ещенко
    ВР
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    21
    Вагиз Галиулин
    ЛП
    9
    Кирилл Морозов
    ОП
    10
    Константин Базелюк
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    Остались в запасе
    78
    Ислам Имамов
    ВР
    96
    Томас Рукас
    ЦЗ
    6
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    14
    Юрий Бавин
    ЦП
    18
    Никита Мирошниченко
    ЦП
    7
    Артем Симонян
    АП
    91
    Дзамболат Цаллагов
    ЛВ
    29
    Яо Шарль
    ЦФ
    Остались в запасе
    31
    Сергей Ещенко
    ВР
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    21
    Вагиз Галиулин
    ЛП
    9
    Кирилл Морозов
    ОП
    10
    Константин Базелюк
    ЦФ
    Главный тренер
    Роман Шаронов
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    Статистика матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик
    3
    Желтые карточки
    0
    3

    Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Нефтехимик», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»

    «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

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    «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 7 апреля
    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 11:31
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