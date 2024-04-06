Брайтон
06.04.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 3
Матч завершен
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Арсенал
33' Б. Сака (П)
62' К. Хаверц
86' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
30
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
29
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Тарик Лэмпти
ПЗ
15
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
20
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
19
Валентин Барко
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
14
Адам Лаллана
АП
44
Кэмерон Пьюпион
АП
40
Факундо Буонанотте
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Арсенал
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Такехиро Томиясу
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-3-2-1
1
Вербрюгген
30
Эступиньян
5
Данк
29
ван Хеке
2
Лэмпти
15
Модер
20
Балеба
13
Гросс
24
Адингра
10
Энкисо
18
Уэлбек
4-1-1-2-2
22
Рая
4
Уайт
6
Габриэль
2
Салиба
35
Зинченко
41
Райс
20
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
29
Хаверц
9
Жезус
15
Модер
40
Буонанотте
40
Буонанотте
15
Модер
18
Уэлбек
31
Фати
31
Фати
18
Уэлбек
10
Энкисо
9
Педро
9
Педро
10
Энкисо
35
Зинченко
18
Томиясу
18
Томиясу
35
Зинченко
8
Эдегор
21
Виейра
21
Виейра
8
Эдегор
7
Сака
11
Мартинелли
11
Мартинелли
7
Сака
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
29
Хаверц
14
Нкетиа
14
Нкетиа
29
Хаверц
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
23
Джейсон Стил
ВР
19
Валентин Барко
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
14
Адам Лаллана
АП
44
Кэмерон Пьюпион
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Томас Парти
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
19
Валентин Барко
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
3
Игор
ЦЗ
14
Адам Лаллана
АП
44
Кэмерон Пьюпион
АП
Остались в запасе
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Томас Парти
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брайтон - Арсенал
1
2
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Арсенала», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
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