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    • «Рома» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    «Рома» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    Рома
    06.04.2024, суббота, 19:00
    Италия. Серия А, 31 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Лацио
    42' Д. Манчини
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Рома
    99
    Миле Свилар
    ВР
    69
    Анхелиньо
    ЛЗ
    23
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    19
    Зеки Челик
    ПЗ
    16
    Леандро Паредес
    ОП
    4
    Бриан Кристанте
    ЦП
    7
    Лоренцо Пеллегрини
    (К) АП
    92
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    21
    Пауло Дибала
    ЦФ
    90
    Ромелу Лукаку
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Лацио
    35
    Христос Мандас
    ВР
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    34
    Марио Гила
    ЦЗ
    13
    Алессио Романьоли
    ЦЗ
    77
    Адам Марушич
    ПЗ
    5
    Матиас Весино
    ЦП
    8
    Маттео Гендузи
    ЦП
    6
    Даичи Камада
    АП
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    7
    Фелипе Андерсон
    ЛВ
    17
    Чиро Иммобиле
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Рома
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    37
    Леонардо Спинаццола
    ЛЗ
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    43
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    20
    Ренату Саншеш
    ЦП
    52
    Эдоардо Бове
    ЦП
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    9
    Тэмми Абрахам
    ЦФ
    Лацио
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    33
    Луиджи Сепе
    ВР
    4
    Патрик
    ЦЗ
    23
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    3
    Лука Пеллегрини
    ЛП
    65
    Николо Ровелла
    ОП
    32
    Данило Катальди
    ЦП
    10
    Луис Альберто
    АП
    9
    Педро
    ПВ
    19
    Валентин Кастелланос
    ЦФ
    4-1-1-2-2
    99
    Свилар
    69
    Анхелиньо
    23
    Манчини
    14
    Льоренте
    19
    Челик
    16
    Паредес
    4
    Кристанте
    92
    Эль-Шаарави
    7
    Пеллегрини
    90
    Лукаку
    21
    Дибала
    4-3-2-1
    35
    Мандас
    77
    Марушич
    34
    Гила
    13
    Романьоли
    15
    Казале
    18
    Исаксен
    8
    Гендузи
    5
    Весино
    6
    Камада
    7
    Андерсон
    17
    Иммобиле
    92
    Эль-Шаарави
    37
    Спинаццола
    37
    Спинаццола
    92
    Эль-Шаарави
    69
    Анхелиньо
    6
    Смоллинг
    6
    Смоллинг
    69
    Анхелиньо
    16
    Паредес
    52
    Бове
    52
    Бове
    16
    Паредес
    21
    Дибала
    9
    Абрахам
    9
    Абрахам
    21
    Дибала
    13
    Романьоли
    4
    Патрик
    4
    Патрик
    13
    Романьоли
    77
    Марушич
    3
    Пеллегрини
    3
    Пеллегрини
    77
    Марушич
    5
    Весино
    10
    Альберто
    10
    Альберто
    5
    Весино
    18
    Исаксен
    9
    Педро
    9
    Педро
    18
    Исаксен
    17
    Иммобиле
    19
    Кастелланос
    19
    Кастелланос
    17
    Иммобиле
    Остались в запасе
    Рома
    Лацио
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    43
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    20
    Ренату Саншеш
    ЦП
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    33
    Луиджи Сепе
    ВР
    23
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    65
    Николо Ровелла
    ОП
    32
    Данило Катальди
    ЦП
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Остались в запасе
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    43
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    20
    Ренату Саншеш
    ЦП
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    Остались в запасе
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    33
    Луиджи Сепе
    ВР
    23
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    65
    Николо Ровелла
    ОП
    32
    Данило Катальди
    ЦП
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Статистика матча Рома - Лацио
    6
    3
    Всего ударов по воротам
    15
    11
    Удары в створ
    3
    1
    Владение мячом %
    46
    54
    Желтые карточки
    6
    3
    Угловые удары
    3
    6
    Нарушения
    14
    15
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    398
    461
    Сейвы
    1
    2
    Точность передач %
    80
    83
    Удары мимо ворот
    7
    6
    Блокированные удары
    5
    4
    Удары из пределов штрафной
    8
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    6
    xG (ожидаемые голы)
    0.47
    0.5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Лацио», 31-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Лацио»

    «Рома» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 11:55
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