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    • «Астон Вилла» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    «Астон Вилла» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    Астон Вилла
    06.04.2024, суббота, 17:00
    Англия. Премьер-лига, 32 тур
    3 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Брентфорд
    39' О. Уоткинс
    46' М. Роджерс
    80' О. Уоткинс
    59' Занка
    61' Б. Мбемо
    68' Й. Висса
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Астон Вилла
    1
    Эмилиано Мартинес
    ВР
    12
    Люка Динь
    ЛЗ
    14
    Пау Торрес
    ЦЗ
    3
    Диего Карлос
    ЦЗ
    4
    Эзри Конса
    ЦЗ
    6
    Дуглас Луис
    ОП
    8
    Юри Тилеманс
    ЦП
    7
    Джон МакГинн
    (К) ЦП
    27
    Морган Роджерс
    ЛВ
    11
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    31
    Леон Бэйли
    ЦФ
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Брентфорд
    1
    Марк Флеккен
    ВР
    12
    Серхио Регилон
    ЛЗ
    22
    Натан Коллинс
    ЦЗ
    20
    Кристоффер Айер
    ЦЗ
    13
    Занка
    ЦЗ
    30
    Мадс Расмуссен
    ПЗ
    27
    Виталий Янельт
    ОП
    8
    Матиас Йенсен
    (К) ЦП
    11
    Йоанн Висса
    ЛВ
    24
    Миккель Дамсгор
    ЛВ
    19
    Брайан Мбемо
    ПВ
    Главный тренер
    Томас Франк
    Астон Вилла
    25
    Робин Ольсен
    ВР
    15
    Алекс Морено
    ЛЗ
    16
    Калум Чамберс
    ЦЗ
    29
    Кейн Кесслер-Хейден
    ПЗ
    47
    Тим Ироегбунам
    ЦП
    71
    Омари Келлиман
    АП
    6
    Николо Дзаньоло
    АП
    19
    Мусса Диаби
    ЛВ
    24
    Джон Дуран
    ЦФ
    Брентфорд
    21
    Томас Стракоша
    ВР
    36
    Джи-Су Ким
    ЦЗ
    26
    Шандон Баптист
    ЦП
    15
    Фрэнк Ониика
    ЦП
    14
    Саман Годдос
    АП
    33
    Егор Ярмолюк
    АП
    23
    Кин Льюис-Поттер
    ЛВ
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    7
    Нил Мопе
    ЦФ
    4-1-2-1-2
    1
    Мартинес
    12
    Динь
    3
    Карлос
    4
    Конса
    14
    Торрес
    6
    Луис
    8
    Тилеманс
    7
    МакГинн
    27
    Роджерс
    31
    Бэйли
    11
    Уоткинс
    3-3-1-3
    1
    Флеккен
    22
    Коллинс
    20
    Айер
    13
    Занка
    30
    Расмуссен
    27
    Янельт
    12
    Регилон
    8
    Йенсен
    19
    Мбемо
    11
    Висса
    24
    Дамсгор
    12
    Динь
    15
    Алекс Морено
    15
    Алекс Морено
    12
    Динь
    27
    Роджерс
    6
    Дзаньоло
    6
    Дзаньоло
    27
    Роджерс
    31
    Бэйли
    19
    Диаби
    19
    Диаби
    31
    Бэйли
    8
    Тилеманс
    24
    Дуран
    24
    Дуран
    8
    Тилеманс
    8
    Йенсен
    15
    Ониика
    15
    Ониика
    8
    Йенсен
    11
    Висса
    33
    Ярмолюк
    33
    Ярмолюк
    11
    Висса
    12
    Регилон
    23
    Льюис-Поттер
    23
    Льюис-Поттер
    12
    Регилон
    24
    Дамсгор
    17
    Тони
    17
    Тони
    24
    Дамсгор
    19
    Мбемо
    7
    Мопе
    7
    Мопе
    19
    Мбемо
    Остались в запасе
    Астон Вилла
    Брентфорд
    25
    Робин Ольсен
    ВР
    16
    Калум Чамберс
    ЦЗ
    29
    Кейн Кесслер-Хейден
    ПЗ
    47
    Тим Ироегбунам
    ЦП
    71
    Омари Келлиман
    АП
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    21
    Томас Стракоша
    ВР
    36
    Джи-Су Ким
    ЦЗ
    26
    Шандон Баптист
    ЦП
    14
    Саман Годдос
    АП
    Главный тренер
    Томас Франк
    Остались в запасе
    25
    Робин Ольсен
    ВР
    16
    Калум Чамберс
    ЦЗ
    29
    Кейн Кесслер-Хейден
    ПЗ
    47
    Тим Ироегбунам
    ЦП
    71
    Омари Келлиман
    АП
    Остались в запасе
    21
    Томас Стракоша
    ВР
    36
    Джи-Су Ким
    ЦЗ
    26
    Шандон Баптист
    ЦП
    14
    Саман Годдос
    АП
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Главный тренер
    Томас Франк
    Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    11
    8
    Удары в створ
    3
    3
    Владение мячом %
    69
    31
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    11
    3
    Нарушения
    15
    11
    Офсайды
    0
    4
    Количество передач
    555
    247
    Точность передач %
    85
    68
    Удары мимо ворот
    4
    4
    Блокированные удары
    4
    1
    Удары из пределов штрафной
    9
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.2
    1.38
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Брентфорда», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Брентфорд»

    «Астон Вилла» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 11:43
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