Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2024

    «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2024

    Вест Хэм
    02.04.2024, вторник, 22:15
    Англия. Премьер-лига, 31 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Тоттенхэм
    19' К. Зума
    5' Б. Джонсон
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Вест Хэм
    1
    Лукаш Фабиански
    ВР
    33
    Эмерсон
    ЛЗ
    15
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    4
    Курт Зума
    (К) ЦЗ
    5
    Владимир Цоуфал
    ПЗ
    28
    Томаш Соучек
    ОП
    7
    Джеймс Уорд-Проус
    ЦП
    10
    Лукас Пакета
    АП
    14
    Мохаммед Кудус
    АП
    20
    Джаррод Боуэн
    ПВ
    20
    Майкл Антонио
    ЦФ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Тоттенхэм
    13
    Гульельмо Викарио
    ВР
    38
    Ийенома Удогие
    ЛЗ
    37
    Мики ван де Вен
    ЦЗ
    17
    Кристиан Ромеро
    ЦЗ
    23
    Педро Порро
    ПЗ
    8
    Ив Биссума
    ЦП
    30
    Родриго Бентанкур
    ЦП
    10
    Джеймс Мэддисон
    АП
    7
    Хын-Мин Сон
    (К) ЛВ
    22
    Бреннан Джонсон
    ЛВ
    16
    Тимо Вернер
    ЦФ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Вест Хэм
    49
    Джозеф Ананг
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    21
    Анжело Огбонна
    ЦЗ
    2
    Бен Джонсон
    ПЗ
    11
    Калвин Филлипс
    ОП
    40
    Джордж Эрти
    ЦП
    17
    Максвел Корне
    ЛВ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    Тоттенхэм
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    33
    Бен Дэвис
    ЛЗ
    6
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    5
    Пьер-Эмиль Хейбьерг
    ЦП
    29
    Папе Сарр
    ЦП
    18
    Джовани Ло Чельсо
    АП
    21
    Деян Кулушевски
    ПВ
    9
    Ришарлисон
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    1
    Фабиански
    33
    Эмерсон
    15
    Мавропанос
    4
    Зума
    5
    Цоуфал
    28
    Соучек
    7
    Уорд-Проус
    10
    Пакета
    14
    Кудус
    20
    Боуэн
    20
    Антонио
    4-2-3-1
    13
    Викарио
    23
    Порро
    37
    ван де Вен
    17
    Ромеро
    38
    Удогие
    8
    Биссума
    30
    Бентанкур
    7
    Сон
    10
    Мэддисон
    22
    Джонсон
    16
    Вернер
    8
    Биссума
    5
    Хейбьерг
    5
    Хейбьерг
    8
    Биссума
    30
    Бентанкур
    29
    Сарр
    29
    Сарр
    30
    Бентанкур
    22
    Джонсон
    18
    Ло Чельсо
    18
    Ло Чельсо
    22
    Джонсон
    10
    Мэддисон
    21
    Кулушевски
    21
    Кулушевски
    10
    Мэддисон
    16
    Вернер
    9
    Ришарлисон
    9
    Ришарлисон
    16
    Вернер
    Остались в запасе
    Вест Хэм
    Тоттенхэм
    49
    Джозеф Ананг
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    21
    Анжело Огбонна
    ЦЗ
    2
    Бен Джонсон
    ПЗ
    11
    Калвин Филлипс
    ОП
    40
    Джордж Эрти
    ЦП
    17
    Максвел Корне
    ЛВ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    33
    Бен Дэвис
    ЛЗ
    6
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Остались в запасе
    49
    Джозеф Ананг
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    21
    Анжело Огбонна
    ЦЗ
    2
    Бен Джонсон
    ПЗ
    11
    Калвин Филлипс
    ОП
    40
    Джордж Эрти
    ЦП
    17
    Максвел Корне
    ЛВ
    45
    Дивин Мубама
    ЦФ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    Остались в запасе
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    33
    Бен Дэвис
    ЛЗ
    6
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    Главный тренер
    Дэвид Мойес
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
    1
    4
    Всего ударов по воротам
    11
    13
    Удары в створ
    4
    4
    Владение мячом %
    32
    68
    Желтые карточки
    1
    4
    Угловые удары
    9
    5
    Нарушения
    13
    9
    Офсайды
    3
    1
    Количество передач
    299
    655
    Сейвы
    3
    3
    Точность передач %
    78
    89
    Удары мимо ворот
    4
    5
    Блокированные удары
    3
    4
    Удары из пределов штрафной
    7
    10
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.14
    0.96
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Тоттенхэма», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля 2024, в 22:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»

    «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2024

    Новости по теме
    АПЛ. «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» (1:1) не выявили победителя в дерби, «Ньюкасл» потерял очки с «Эвертоном» (1:1)
    «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 2 апреля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2024 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+