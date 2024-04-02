Вест Хэм
02.04.2024, вторник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Матч завершен
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Тоттенхэм
19' К. Зума
5' Б. Джонсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Лукас Пакета
АП
14
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
20
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
13
Гульельмо Викарио
ВР
38
Ийенома Удогие
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Ив Биссума
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
16
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Вест Хэм
49
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
11
Калвин Филлипс
ОП
40
Джордж Эрти
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
45
Дивин Мубама
ЦФ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
12
Эмерсон
ПЗ
5
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
18
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
4
Зума
5
Цоуфал
28
Соучек
7
Уорд-Проус
10
Пакета
14
Кудус
20
Боуэн
20
Антонио
4-2-3-1
13
Викарио
23
Порро
37
ван де Вен
17
Ромеро
38
Удогие
8
Биссума
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
16
Вернер
8
Биссума
5
Хейбьерг
5
Хейбьерг
8
Биссума
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
22
Джонсон
18
Ло Чельсо
18
Ло Чельсо
22
Джонсон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
16
Вернер
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
16
Вернер
Остались в запасе
Вест Хэм
Тоттенхэм
49
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
11
Калвин Филлипс
ОП
40
Джордж Эрти
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
45
Дивин Мубама
ЦФ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
12
Эмерсон
ПЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
49
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
11
Калвин Филлипс
ОП
40
Джордж Эрти
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
45
Дивин Мубама
ЦФ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
12
Эмерсон
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Вест Хэм - Тоттенхэм
1
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
32
68
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Тоттенхэма», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля 2024, в 22:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»
- Матч будет транслировать «Фонбет».