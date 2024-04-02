Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2024

    «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2024

    Ноттингем Форест
    02.04.2024, вторник, 21:30
    Англия. Премьер-лига, 31 тур
    3 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Фулхэм
    9' К. Хадсон-Одои
    19' К. Вуд
    45+3' М. Гиббс-Уайт
    49' Т. Адарабиойо
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ноттингем Форест
    26
    Матс Селс
    ВР
    32
    Эндрю Омобамиделе
    ЦЗ
    40
    Мурильо
    ЦЗ
    43
    Ола Эйна
    ПЗ
    7
    Неко Уильямс
    ПЗ
    28
    Данило
    ОП
    22
    Райан Йетс
    (К) ЦП
    10
    Морган Гиббс-Уайт
    ЦП
    21
    Энтони Эланга
    ЛВ
    14
    Каллум Хадсон-Одои
    ПВ
    11
    Крис Вуд
    ЦФ
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    Фулхэм
    17
    Бернд Лено
    (К) ВР
    3
    Кэлвин Бейсси
    ЛЗ
    33
    Энтони Робинсон
    ЛЗ
    4
    Тосин Адарабиойо
    ЦЗ
    2
    Кенни Тете
    ПЗ
    26
    Жоао Палинья
    ОП
    28
    Саша Лукич
    ЦП
    18
    Андреас Перейра
    АП
    22
    Алекс Ивоби
    ЛВ
    8
    Харри Уилсон
    ПВ
    19
    Родриго Муньис
    ЦФ
    Главный тренер
    Марку Силва
    Ноттингем Форест
    1
    Мэтт Тернер
    ВР
    15
    Гарри Тоффоло
    ЛЗ
    19
    Мусса Ниахате
    ЦЗ
    29
    Гонсало Монтиэль
    ПЗ
    8
    Шейку Куяте
    ОП
    6
    Ибраим Сангаре
    ОП
    16
    Николас Домингес
    ЦП
    20
    Джованни Рейна
    АП
    27
    Дивок Ориги
    ЦФ
    Фулхэм
    1
    Марек Родак
    ВР
    13
    Тим Рим
    ЦЗ
    21
    Тимоти Кастань
    ПЗ
    6
    Харрисон Рид
    ЦП
    10
    Том Кэрни
    ЦП
    14
    Бобби Рид
    АП
    20
    Виллиан
    ЛВ
    11
    Адама Траоре
    ПВ
    7
    Рауль Хименес
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    26
    Селс
    43
    Эйна
    32
    Омобамиделе
    40
    Мурильо
    7
    Уильямс
    28
    Данило
    22
    Йетс
    10
    Гиббс-Уайт
    21
    Эланга
    14
    Хадсон-Одои
    11
    Вуд
    4-1-1-3-1
    17
    Лено
    2
    Тете
    3
    Бейсси
    4
    Адарабиойо
    33
    Робинсон
    26
    Палинья
    28
    Лукич
    8
    Уилсон
    18
    Перейра
    22
    Ивоби
    19
    Муньис
    43
    Эйна
    15
    Тоффоло
    15
    Тоффоло
    43
    Эйна
    21
    Эланга
    16
    Домингес
    16
    Домингес
    21
    Эланга
    10
    Гиббс-Уайт
    20
    Рейна
    20
    Рейна
    10
    Гиббс-Уайт
    14
    Хадсон-Одои
    27
    Ориги
    27
    Ориги
    14
    Хадсон-Одои
    26
    Палинья
    6
    Рид
    6
    Рид
    26
    Палинья
    28
    Лукич
    10
    Кэрни
    10
    Кэрни
    28
    Лукич
    18
    Перейра
    14
    Рид
    14
    Рид
    18
    Перейра
    8
    Уилсон
    20
    Виллиан
    20
    Виллиан
    8
    Уилсон
    22
    Ивоби
    11
    Траоре
    11
    Траоре
    22
    Ивоби
    Остались в запасе
    Ноттингем Форест
    Фулхэм
    1
    Мэтт Тернер
    ВР
    19
    Мусса Ниахате
    ЦЗ
    29
    Гонсало Монтиэль
    ПЗ
    8
    Шейку Куяте
    ОП
    6
    Ибраим Сангаре
    ОП
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    1
    Марек Родак
    ВР
    13
    Тим Рим
    ЦЗ
    21
    Тимоти Кастань
    ПЗ
    7
    Рауль Хименес
    ЦФ
    Главный тренер
    Марку Силва
    Остались в запасе
    1
    Мэтт Тернер
    ВР
    19
    Мусса Ниахате
    ЦЗ
    29
    Гонсало Монтиэль
    ПЗ
    8
    Шейку Куяте
    ОП
    6
    Ибраим Сангаре
    ОП
    Остались в запасе
    1
    Марек Родак
    ВР
    13
    Тим Рим
    ЦЗ
    21
    Тимоти Кастань
    ПЗ
    7
    Рауль Хименес
    ЦФ
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    Главный тренер
    Марку Силва
    Статистика матча Ноттингем Форест - Фулхэм
    1
    Всего ударов по воротам
    16
    17
    Удары в створ
    4
    3
    Владение мячом %
    33
    67
    Желтые карточки
    1
    0
    Угловые удары
    3
    8
    Нарушения
    7
    8
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    316
    621
    Сейвы
    2
    1
    Точность передач %
    77
    87
    Удары мимо ворот
    8
    12
    Блокированные удары
    4
    2
    Удары из пределов штрафной
    9
    14
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.51
    1.25
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Фулхэма», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля 2024, в 21:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»

    «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 апреля 2024

    Новости по теме
    «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 2 апреля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2024 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+