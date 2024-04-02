Ноттингем Форест
02.04.2024, вторник, 21:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Матч завершен
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Фулхэм
9' К. Хадсон-Одои
19' К. Вуд
45+3' М. Гиббс-Уайт
49' Т. Адарабиойо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
32
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
40
Мурильо
ЦЗ
43
Ола Эйна
ПЗ
7
Неко Уильямс
ПЗ
28
Данило
ОП
22
Райан Йетс
(К) ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Энтони Эланга
ЛВ
14
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Фулхэм
17
Бернд Лено
(К) ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
26
Жоао Палинья
ОП
28
Саша Лукич
ЦП
18
Андреас Перейра
АП
22
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
19
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Ноттингем Форест
1
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
16
Николас Домингес
ЦП
20
Джованни Рейна
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
13
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
20
Виллиан
ЛВ
11
Адама Траоре
ПВ
7
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Селс
43
Эйна
32
Омобамиделе
40
Мурильо
7
Уильямс
28
Данило
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
21
Эланга
14
Хадсон-Одои
11
Вуд
4-1-1-3-1
17
Лено
2
Тете
3
Бейсси
4
Адарабиойо
33
Робинсон
26
Палинья
28
Лукич
8
Уилсон
18
Перейра
22
Ивоби
19
Муньис
43
Эйна
15
Тоффоло
15
Тоффоло
43
Эйна
21
Эланга
16
Домингес
16
Домингес
21
Эланга
10
Гиббс-Уайт
20
Рейна
20
Рейна
10
Гиббс-Уайт
14
Хадсон-Одои
27
Ориги
27
Ориги
14
Хадсон-Одои
26
Палинья
6
Рид
6
Рид
26
Палинья
28
Лукич
10
Кэрни
10
Кэрни
28
Лукич
18
Перейра
14
Рид
14
Рид
18
Перейра
8
Уилсон
20
Виллиан
20
Виллиан
8
Уилсон
22
Ивоби
11
Траоре
11
Траоре
22
Ивоби
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Фулхэм
1
Мэтт Тернер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Марек Родак
ВР
13
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
7
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Мэтт Тернер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
13
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
7
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Ноттингем Форест - Фулхэм
1
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Фулхэма», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля 2024, в 21:30 по московскому времени.
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