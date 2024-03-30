Родина
30.03.2024, суббота, 19:30
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
3 : 0
Матч завершен
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Волгарь
4' А. Калмыков
10' А. Юшин
79' Д. Кузнецов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
90
Ориньо
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
44
Андрей Анисимов
ОП
14
Данил Полубояринов
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Родина
31
Ринат Шакеров
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Даниил Кузнецов
ЛВ
22
Мухаммад Султонов
ПВ
Волгарь
99
Олег Смирнов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
5
Эрбол Атабаев
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
19
Кирилл Косарев
ЦФ
4-2-2-2
16
Корякин
90
Ориньо
24
Клещенко
55
Крижан
2
Марсиньо
6
Фищенко
25
Куликов
34
Дмитриев
7
Юшин
99
Тимошенко
9
Калмыков
3-1-1-1-4
71
Одоевский
55
Шляков
88
Обивалин
58
Зуев
44
Анисимов
14
Полубояринов
31
Ткачук
9
Жамалетдинов
43
Гилязетдинов
57
Кротов
17
Лесников
2
Марсиньо
95
Чернышев
95
Чернышев
2
Марсиньо
34
Дмитриев
15
Кочиев
15
Кочиев
34
Дмитриев
9
Калмыков
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
9
Калмыков
7
Юшин
20
Маркитесов
20
Маркитесов
7
Юшин
25
Куликов
11
Кузнецов
11
Кузнецов
25
Куликов
44
Анисимов
7
Павлишин
7
Павлишин
44
Анисимов
17
Лесников
5
Атабаев
5
Атабаев
17
Лесников
31
Ткачук
15
Фольмер
15
Фольмер
31
Ткачук
14
Полубояринов
23
Ушатов
23
Ушатов
14
Полубояринов
Остались в запасе
Родина
Волгарь
31
Ринат Шакеров
ВР
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
22
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Франк Артига
99
Олег Смирнов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Елисей Кривохижин
ПЗ
19
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
31
Ринат Шакеров
ВР
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
22
Мухаммад Султонов
ПВ
Остались в запасе
99
Олег Смирнов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Елисей Кривохижин
ПЗ
19
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Родина - Волгарь
3
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча в котором сыграют «Родина» и «Волгарь», 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.
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