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Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Германия против Нидерландов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Нидерланды