Германия
26.03.2024, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
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П1
1.95
Х
4
П2
3.45
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Нидерланды
Статистика матча Германия - Нидерланды
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Германия против Нидерландов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Нидерланды
- Матч можно посмотреть на «МАТЧ! Футбол 2»
- Также игру будет транслировать «Фонбет».