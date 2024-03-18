Химки
18.03.2024, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 23 тур
Россия. Первая лига, 23 тур
- : -
Не начался
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П1
1.68
Х
3.65
П2
5.5
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Нефтехимик
Статистика матча Химки - Нефтехимик
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Нефтехимика», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «Pari».