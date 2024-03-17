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    • «Интер» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Интер» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Интер
    17.03.2024, воскресенье, 22:45
    Италия. Серия А, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.6
    Х
    4.3
    П2
    6
    Реклама, 18+
    Наполи
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Интер
    1
    Янн Зоммер
    ВР
    95
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    31
    Янн Орель Биссек
    ЦЗ
    15
    Франческо Ачерби
    ЦЗ
    30
    Федерико Димарко
    ЛП
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    20
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    23
    Николо Барелла
    ЦП
    36
    Маттео Дармиан
    ПП
    70
    Алексис Санчес
    ЦФ
    9
    Маркус Тюрам
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Наполи
    1
    Алекс Мерет
    ВР
    6
    Мариу Руй
    ЛЗ
    5
    Жуан
    ЦЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    22
    Джованни Ди Лоренцо
    ПЗ
    68
    Станислав Лоботка
    ЦП
    20
    Петр Зелински
    ЦП
    99
    Франк Ангисса
    ЦП
    77
    Хвича Кварацхелия
    ЦФ
    21
    Маттео Политано
    ЦФ
    9
    Виктор Осимхен
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Интер
    Наполи
    3-5-2
    1
    Зоммер
    95
    Бастони
    31
    Биссек
    15
    Ачерби
    30
    Димарко
    22
    Мхитарян
    20
    Чалханоглу
    23
    Барелла
    36
    Дармиан
    9
    Тюрам
    70
    Санчес
    4-3-3
    1
    Мерет
    22
    Ди Лоренцо
    5
    Жуан
    55
    Эстигард
    6
    Мариу Руй
    68
    Лоботка
    20
    Зелински
    99
    Ангисса
    9
    Осимхен
    21
    Политано
    77
    Кварацхелия
    Остались в запасе
    Интер
    Наполи
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Статистика матча Интер - Наполи
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Наполи», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Наполи»

    Интер – Наполи: смотреть онлайн бесплатно 17 марта

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    Источник: «Бомбардир»

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