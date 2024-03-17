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    • «Рома» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Рома» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Рома
    17.03.2024, воскресенье, 20:00
    Италия. Серия А, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.43
    Х
    4.7
    П2
    7.9
    Реклама, 18+
    Сассуоло
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Рома
    99
    Миле Свилар
    ВР
    5
    Эван Н'Дика
    ЦЗ
    23
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    92
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛП
    22
    Уссем Ауа
    ЦП
    21
    Пауло Дибала
    ЦП
    4
    Бриан Кристанте
    ЦП
    16
    Леандро Паредес
    ЦП
    69
    Анхелиньо
    ПП
    90
    Ромелу Лукаку
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Сассуоло
    47
    Андреа Консильи
    ВР
    43
    Маттиа Вити
    ЛЗ
    13
    Джанмарко Феррари
    ЦЗ
    5
    Мартин Эрлич
    ЦЗ
    3
    Маркус Педерсен
    ПЗ
    92
    Грегор Дефрель
    ЦП
    6
    Урош Рачич
    ЦП
    45
    Арман Лорьенте
    ЦП
    42
    Матеус Энрике
    ЦП
    11
    Недим Байрами
    ЦП
    9
    Андреа Пинамонти
    ЦФ
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Рома
    Сассуоло
    3-5-1-1
    99
    Свилар
    5
    Н'Дика
    23
    Манчини
    14
    Льоренте
    92
    Эль-Шаарави
    21
    Дибала
    4
    Кристанте
    16
    Паредес
    69
    Анхелиньо
    22
    Ауа
    90
    Лукаку
    4-5-1
    47
    Консильи
    3
    Педерсен
    13
    Феррари
    5
    Эрлич
    43
    Вити
    92
    Дефрель
    45
    Лорьенте
    42
    Энрике
    11
    Байрами
    6
    Рачич
    9
    Пинамонти
    Остались в запасе
    Рома
    Сассуоло
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Главный тренер
    Давиде Баллардини
    Статистика матча Рома - Сассуоло
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Сассуоло», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Сассуоло»

    «Рома» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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