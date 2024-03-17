Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Дженоа», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Дженоа»