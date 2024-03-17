Ювентус
17.03.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
1.5
Х
4.1
П2
7.9
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Дженоа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ювентус
1
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Данило
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
17
Самуэль Айлинг
ЛП
5
Мануэль Локателли
ЦП
7
Федерико Кьеза
ЦП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Фабио Миретти
ЦП
27
Андреа Камбьясо
ПП
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
20
Руслан Малиновский
ЛП
32
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПП
19
Матео Ретеги
ЦФ
11
Альберт Гюдмюндссон
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Ювентус
Дженоа
3-5-1-1
1
Щесны
4
Гатти
6
Данило
3
Бремер
17
Айлинг
7
Кьеза
16
МакКенни
20
Миретти
27
Камбьясо
5
Локателли
14
Милик
3-5-2
1
Мартинес
4
Де Винтер
14
Вольяччо
13
Бани
10
Мессьяс
32
Френдруп
47
Бадель
8
Строотман
20
Малиновский
11
Гюдмюндссон
19
Ретеги
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Ювентус - Дженоа
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Дженоа», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Pari».