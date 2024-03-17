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    • «Ювентус» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    «Ювентус» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

    Ювентус
    17.03.2024, воскресенье, 14:30
    Италия. Серия А, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.5
    Х
    4.1
    П2
    7.9
    Реклама, 18+
    Дженоа
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Ювентус
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    6
    Данило
    ЦЗ
    3
    Бремер
    ЦЗ
    17
    Самуэль Айлинг
    ЛП
    5
    Мануэль Локателли
    ЦП
    7
    Федерико Кьеза
    ЦП
    16
    Уэстон МакКенни
    ЦП
    20
    Фабио Миретти
    ЦП
    27
    Андреа Камбьясо
    ПП
    14
    Аркадиуш Милик
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Дженоа
    1
    Хосеп Мартинес
    ВР
    4
    Кони Де Винтер
    ЦЗ
    14
    Алессандро Вольяччо
    ЦЗ
    13
    Маттиа Бани
    ЦЗ
    20
    Руслан Малиновский
    ЛП
    32
    Мортен Френдруп
    ЦП
    47
    Милан Бадель
    ЦП
    8
    Кевин Строотман
    ЦП
    10
    Жуниор Мессьяс
    ПП
    19
    Матео Ретеги
    ЦФ
    11
    Альберт Гюдмюндссон
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберто Джилардино
    Ювентус
    Дженоа
    3-5-1-1
    1
    Щесны
    4
    Гатти
    6
    Данило
    3
    Бремер
    17
    Айлинг
    7
    Кьеза
    16
    МакКенни
    20
    Миретти
    27
    Камбьясо
    5
    Локателли
    14
    Милик
    3-5-2
    1
    Мартинес
    4
    Де Винтер
    14
    Вольяччо
    13
    Бани
    10
    Мессьяс
    32
    Френдруп
    47
    Бадель
    8
    Строотман
    20
    Малиновский
    11
    Гюдмюндссон
    19
    Ретеги
    Остались в запасе
    Ювентус
    Дженоа
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Главный тренер
    Альберто Джилардино
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Главный тренер
    Альберто Джилардино
    Статистика матча Ювентус - Дженоа
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Дженоа», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта 2024, в 14:30 по московскому времени.

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    «Ювентус» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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