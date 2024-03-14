Брайтон
14.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
- : -
Не начался
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П1
1.8
Х
4.2
П2
4.15
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Рома
Статистика матча Брайтон - Рома
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Ромы», ответный матч 1/8 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Pari».