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    • «Вильярреал» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024

    «Вильярреал» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024

    Вильярреал
    14.03.2024, четверг, 20:45
    Лига Европы, 1/8 финала
    1 : 0
    Идет второй тайм 53‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.27
    Х
    5.4
    П2
    13
    Реклама, 18+
    Марсель
    32' Э. Капу
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Вильярреал
    1
    Пепе Рейна
    ВР
    23
    Айсса Манди
    ЦЗ
    12
    Эрик Байи
    ЦЗ
    5
    Хорхе Куэнка
    ЦЗ
    17
    Кико Фемения
    ПЗ
    6
    Этьенн Капу
    ОП
    19
    Франсис Коклен
    ОП
    10
    Даниэль Парехо
    ЦП
    9
    Гонсало Гедеш
    ЛВ
    11
    Александр Сорлот
    ЦФ
    7
    Жерар Морено
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Марсель
    16
    Пау Лопес
    ВР
    3
    Кентен Мерлен
    ЛЗ
    99
    Ченсэл Мбемба
    ЦЗ
    5
    Леонардо Балерди
    ЦЗ
    7
    Жонатан Клосс
    ПЗ
    18
    Бамо Мейте
    ОП
    8
    Аззедин Унаи
    ЦП
    19
    Жоффри Кондогбиа
    (К) ЦП
    29
    Илиман Ндиайе
    ЦП
    27
    Жордан Верету
    ЦП
    23
    Исмаила Сарр
    ПВ
    Главный тренер
    Жан-Луи Гассе
    Вильярреал
    13
    Филип Йоргенсен
    ВР
    31
    Икер Альварес
    ВР
    2
    Йерсон Москера
    ЦЗ
    26
    Адрия Альтимира
    ПЗ
    4
    Санти Комесанья
    ЦП
    14
    Мануэль Тригерос
    ЦП
    16
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    27
    Илиас Акомах
    ПВ
    15
    Хосе Луис Моралес
    ЦФ
    Марсель
    36
    Рубен Бланко
    ВР
    37
    Эмран Согло
    ЦП
    11
    Амин Арит
    АП
    44
    Луис Энрике
    ЛВ
    39
    Александре Тункади
    ПВ
    14
    Фарис Мумбанья
    ЦФ
    20
    Хоакин Корреа
    ЦФ
    10
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    ЦФ
    4-2-1-1-2
    1
    Рейна
    23
    Манди
    12
    Байи
    5
    Куэнка
    17
    Фемения
    6
    Капу
    19
    Коклен
    10
    Парехо
    9
    Гедеш
    7
    Морено
    11
    Сорлот
    4-1-4-1
    16
    Лопес
    7
    Клосс
    99
    Мбемба
    5
    Балерди
    3
    Мерлен
    18
    Мейте
    19
    Кондогбиа
    29
    Ндиайе
    27
    Верету
    8
    Унаи
    23
    Сарр
    29
    Ндиайе
    11
    Арит
    11
    Арит
    29
    Ндиайе
    23
    Сарр
    10
    Обамеянг
    10
    Обамеянг
    23
    Сарр
    Остались в запасе
    Вильярреал
    Марсель
    13
    Филип Йоргенсен
    ВР
    31
    Икер Альварес
    ВР
    2
    Йерсон Москера
    ЦЗ
    26
    Адрия Альтимира
    ПЗ
    4
    Санти Комесанья
    ЦП
    14
    Мануэль Тригерос
    ЦП
    16
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    27
    Илиас Акомах
    ПВ
    15
    Хосе Луис Моралес
    ЦФ
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    36
    Рубен Бланко
    ВР
    37
    Эмран Согло
    ЦП
    44
    Луис Энрике
    ЛВ
    39
    Александре Тункади
    ПВ
    14
    Фарис Мумбанья
    ЦФ
    20
    Хоакин Корреа
    ЦФ
    Главный тренер
    Жан-Луи Гассе
    Остались в запасе
    13
    Филип Йоргенсен
    ВР
    31
    Икер Альварес
    ВР
    2
    Йерсон Москера
    ЦЗ
    26
    Адрия Альтимира
    ПЗ
    4
    Санти Комесанья
    ЦП
    14
    Мануэль Тригерос
    ЦП
    16
    Алехандро Баэна
    ЛВ
    27
    Илиас Акомах
    ПВ
    15
    Хосе Луис Моралес
    ЦФ
    Остались в запасе
    36
    Рубен Бланко
    ВР
    37
    Эмран Согло
    ЦП
    44
    Луис Энрике
    ЛВ
    39
    Александре Тункади
    ПВ
    14
    Фарис Мумбанья
    ЦФ
    20
    Хоакин Корреа
    ЦФ
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Главный тренер
    Жан-Луи Гассе
    Статистика матча Вильярреал - Марсель
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    13
    4
    Удары в створ
    3
    0
    Владение мячом %
    64
    36
    Желтые карточки
    1
    2
    Угловые удары
    5
    1
    Нарушения
    7
    6
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    267
    156
    Сейвы
    0
    2
    Точность передач %
    87
    70
    Удары мимо ворот
    9
    4
    Блокированные удары
    1
    0
    Удары из пределов штрафной
    10
    1
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    3
    xG (ожидаемые голы)
    0.88
    0.83
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Марселя», ответный матч 1/8 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта 2024, в 20:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Марсель»

    Вильярреал – Марсель: смотреть онлайн 14 марта

    Источник: «Бомбардир»

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    1710440537
    смотрите матч тут!! https://vk.com/pr_sports
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