Аталанта
14.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
- : -
Не начался
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П1
1.93
Х
3.9
П2
4
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Спортинг
Статистика матча Аталанта - Спортинг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Спортинга», 1/8 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Спортинг»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».