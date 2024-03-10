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    • «Брайтон» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Брайтон» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Брайтон
    10.03.2024, воскресенье, 17:00
    Англия. Премьер-лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.7
    Х
    4.2
    П2
    4.9
    Реклама, 18+
    Ноттингем Форест
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Брайтон
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    4
    Адам Уэбстер
    ЦЗ
    5
    Льюис Данк
    ЦЗ
    34
    Йоэл Велтман
    ЦЗ
    30
    Первис Эступиньян
    ЛП
    14
    Адам Лаллана
    ЦП
    29
    Ян Паул ван Хеке
    ЦП
    20
    Карлос Балеба
    ЦП
    10
    Хулио Энкисо
    ЦП
    2
    Тарик Лэмпти
    ПП
    28
    Эван Фергюсон
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Ноттингем Форест
    26
    Матс Селс
    ВР
    15
    Гарри Тоффоло
    ЛЗ
    40
    Мурильо
    ЦЗ
    32
    Эндрю Омобамиделе
    ЦЗ
    7
    Неко Уильямс
    ПЗ
    22
    Райан Йетс
    ЦП
    14
    Каллум Хадсон-Одои
    ЦП
    27
    Дивок Ориги
    ЦП
    16
    Николас Домингес
    ЦП
    10
    Морган Гиббс-Уайт
    ЦП
    21
    Энтони Эланга
    ЦФ
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    Брайтон
    Ноттингем Форест
    3-5-1-1
    23
    Стил
    4
    Уэбстер
    5
    Данк
    34
    Велтман
    30
    Эступиньян
    29
    ван Хеке
    20
    Балеба
    10
    Энкисо
    2
    Лэмпти
    14
    Лаллана
    28
    Фергюсон
    4-5-1
    26
    Селс
    7
    Уильямс
    40
    Мурильо
    32
    Омобамиделе
    15
    Тоффоло
    22
    Йетс
    27
    Ориги
    16
    Домингес
    10
    Гиббс-Уайт
    14
    Хадсон-Одои
    21
    Эланга
    Остались в запасе
    Брайтон
    Ноттингем Форест
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    Статистика матча Брайтон - Ноттингем Форест
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Ноттингем Форест», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Ноттингем Форест»

    «Брайтон» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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