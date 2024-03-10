Брайтон
10.03.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
1.7
Х
4.2
П2
4.9
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Ноттингем Форест
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
30
Первис Эступиньян
ЛП
14
Адам Лаллана
ЦП
29
Ян Паул ван Хеке
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Хулио Энкисо
ЦП
2
Тарик Лэмпти
ПП
28
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
40
Мурильо
ЦЗ
32
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
7
Неко Уильямс
ПЗ
22
Райан Йетс
ЦП
14
Каллум Хадсон-Одои
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Энтони Эланга
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брайтон
Ноттингем Форест
3-5-1-1
23
Стил
4
Уэбстер
5
Данк
34
Велтман
30
Эступиньян
29
ван Хеке
20
Балеба
10
Энкисо
2
Лэмпти
14
Лаллана
28
Фергюсон
4-5-1
26
Селс
7
Уильямс
40
Мурильо
32
Омобамиделе
15
Тоффоло
22
Йетс
27
Ориги
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
14
Хадсон-Одои
21
Эланга
Остались в запасе
Брайтон
Ноттингем Форест
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Брайтон - Ноттингем Форест
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Ноттингем Форест», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».