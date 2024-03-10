Динамо Мх
10.03.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
- : -
Не начался
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П1
1.65
Х
3.3
П2
7
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Ленинградец
Статистика матча Динамо Мх - Ленинградец
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мх» против «Ленинградца», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мх» – «Ленинградец»
- Матч будет транслировать «Фонбет».