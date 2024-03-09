Волгарь
09.03.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
- : -
Не начался
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П1
3.65
Х
3.25
П2
2.12
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Химки
Статистика матча Волгарь - Химки
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Волгарь» против «Химок», 22-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волгарь» – «Химки»
- Матч будет транслировать «Фонбет».