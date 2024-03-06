Реал
06.03.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Матч завершен
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РБ Лейпциг
65' Винисиус
68' В. Орбан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
18
Орельен Чуамени
ОП
15
Федерико Вальверде
ЦП
12
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Амаду Айдара
ЦП
24
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Дани Ольмо
АП
20
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Реал
25
Кепа
ВР
30
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Лука Модрич
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
24
Арда Гюлер
АП
17
Лукас
ПВ
11
Родриго
ПВ
14
Хоселу
ЦФ
РБ Лейпциг
21
Янис Бласвих
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
6
Эльйиф Эльмас
АП
38
Нуха Джатта
АП
9
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-4-1
13
Лунин
23
Менди
6
Начо
22
Рюдигер
2
Карвахаль
18
Чуамени
15
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
12
Камавинга
7
Винисиус
4-2-2-2
1
Гулачи
39
Хенрикс
23
Люкеба
4
Орбан
22
Раум
8
Айдара
24
Шлагер
20
Симонс
7
Ольмо
17
Опенда
30
Шешко
8
Кроос
5
Модрич
5
Модрич
8
Кроос
12
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
12
Камавинга
5
Беллингем
14
Хоселу
14
Хоселу
5
Беллингем
8
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
8
Айдара
30
Шешко
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
30
Шешко
24
Шлагер
6
Эльмас
6
Эльмас
24
Шлагер
17
Опенда
9
Поульсен
9
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Реал
РБ Лейпциг
25
Кепа
ВР
30
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
24
Арда Гюлер
АП
17
Лукас
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
21
Янис Бласвих
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
38
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
25
Кепа
ВР
30
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
24
Арда Гюлер
АП
17
Лукас
ПВ
Остались в запасе
21
Янис Бласвих
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
38
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Реал - РБ Лейпциг
3
3
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Лейпцига», ответный матч 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».