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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Реал
РБ Лейпциг - Реал: обзор матча 13 февраля 2024
РБ Лейпциг
13.02.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Реал
48'
Б. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Реал
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Шлагер
90'
Желтая карточка
Б. Шешко
85'
85'
Желтая карточка
Винисиус
84'
Замена
Хоселу
️️️️
Родриго
84'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Б. Диас
Желтая карточка
Ю. Поульсен
77'
Замена
А. Айдара
️️️️
Б. Хенрикс
75'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Ольмо
75'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Л. Опенда
75'
66'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
М. Симакан
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диас
Пас отдал
Д. Карвахаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Нуха Джатта
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
99
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
3-2-1-2-2
25
Гулачи
3
Симакан
16
Клостерманн
4
Орбан
22
Раум
23
Хенрикс
21
Шлагер
20
Ольмо
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
3-1-3-3
13
Лунин
26
Карвахаль
6
Начо
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Кроос
6
Камавинга
11
Родриго
21
Диас
7
Винисиус
21
Шлагер
44
Кампль
44
Кампль
21
Шлагер
23
Хенрикс
21
Айдара
21
Айдара
23
Хенрикс
20
Ольмо
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Ольмо
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
21
Диас
17
Васкес
17
Васкес
21
Диас
11
Родриго
13
Хоселу
13
Хоселу
11
Родриго
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Реал
28
Янис Бласвих
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Нуха Джатта
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
Главный тренер
Марко Розе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Нуха Джатта
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
16
Альваро Каррильо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча РБ Лейпциг - Реал
4
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
537
547
Сейвы
2
9
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.47
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Ред Булл Арена
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