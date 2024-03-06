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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - РБ Лейпциг
Реал - РБ Лейпциг: обзор матча 06 марта 2024
Реал
06.03.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
65'
Винисиус
68'
В. Орбан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - РБ Лейпциг
90'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
85'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Б. Шешко
85'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
К. Шлагер
Замена
Хоселу
️️️️
Д. Беллингем
85'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
77'
77'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Л. Опенда
Желтая карточка
Т. Кроос
75'
Желтая карточка
О. Чуамени
73'
71'
Желтая карточка
В. Орбан
68'
ГОЛ! 1:1!
В. Орбан
Пас отдал
Д. Раум
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Д. Беллингем
65'
Желтая карточка
Винисиус
54'
50'
Желтая карточка
Д. Раум
Замена
Родриго
️️️️
Э. Камавинга
46'
20'
Желтая карточка
К. Шлагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Нуха Джатта
АП
99
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-4-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
6
Начо
26
Карвахаль
14
Чуамени
6
Камавинга
5
Беллингем
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
4-2-2-2
25
Гулачи
23
Хенрикс
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
21
Айдара
21
Шлагер
7
Симонс
20
Ольмо
30
Шешко
17
Опенда
8
Кроос
14
Модрич
14
Модрич
8
Кроос
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
5
Беллингем
13
Хоселу
13
Хоселу
5
Беллингем
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
30
Шешко
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
30
Шешко
21
Шлагер
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Шлагер
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Реал
РБ Лейпциг
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Леопольд Цингерле
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Реал - РБ Лейпциг
3
3
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
12
15
Офсайды
1
1
Количество передач
514
432
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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