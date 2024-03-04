Химки
04.03.2024, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
3 : 0
Матч завершен
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Тюмень
35' Х. Хосонов
73' А. Корян
88' Р. Нетфуллин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
4
Олег Исаенко
ЛЗ
98
Сергей Терехов
ЛЗ
67
Сергей Варатынов
ЦЗ
23
Захар Волков
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
9
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Тюмень
44
Егор Любаков
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
19
Руслан Байтуков
ОП
77
Игорь Дружинин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
3
Юрий Журавлев
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
10
Самину Абдуллахи
ОП
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Алексей Ларин
ПВ
11
Аршак Корян
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Тюмень
1
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
69
Руслан Хайлоев
ЦП
7
Павел Шадрин
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
9
Иван Маркелов
ЛВ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
3-2-2-3
1
Митрюшкин
4
Исаенко
67
Варатынов
23
Волков
98
Терехов
5
Степанов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
9
Руденко
17
Берковский
97
Магомедов
3-2-3-2
44
Любаков
13
Петров
72
Бем
45
Москаленчик
57
Болотов
19
Байтуков
11
Порохов
77
Дружинин
17
Шитов
10
Татаринов
24
Коротаев
Юзепчук
3
Журавлев
3
Журавлев
Юзепчук
17
Берковский
77
Юзепчук
77
Юзепчук
17
Берковский
97
Магомедов
10
Абдуллахи
10
Абдуллахи
97
Магомедов
9
Руденко
31
Касимов
31
Касимов
9
Руденко
5
Степанов
11
Корян
11
Корян
5
Степанов
24
Коротаев
7
Шадрин
7
Шадрин
24
Коротаев
10
Татаринов
9
Маркелов
9
Маркелов
10
Татаринов
17
Шитов
81
Никишин
81
Никишин
17
Шитов
Остались в запасе
Химки
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
2
Петар Голубович
ПЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
19
Алексей Ларин
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
69
Руслан Хайлоев
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
2
Петар Голубович
ПЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
19
Алексей Ларин
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
69
Руслан Хайлоев
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Химки - Тюмень
2
2
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Тюмень», 21-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Тюмень»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».