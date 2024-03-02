Кубань
02.03.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
0 : 2
Матч завершен
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Шинник
49' И. Андреев (П)
55' В. Алейников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Ислам Жилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
9
Богдан Рейхмен
ЦП
33
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
27
Седрик Гогуа
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
17
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
77
Эдуард Валиахметов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Владислав Саусь
АП
61
Артем Малахов
ПВ
21
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
8
Георгий Махатадзе
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
21
Константин Кертанов
АП
10
Нури Абдоков
АП
23
Игорь Соколов
ПП
18
Аркадий Солоп
ПП
20
Оливье Кенфак
ЛВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Шинник
75
Денис Вамбольт
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
3
Максим Поляков
ЦП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
19
Илья Рубцов
ЦФ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
3-2-4-1
1
Нестеренко
3
Жилов
30
Таказов
19
Осипов
96
Смирнов
11
Темников
38
Мусаев
73
Шарипов
9
Рейхмен
70
Левин
33
Ежков
4-1-2-2-1
56
Довбня
77
Валиахметов
53
Котин
17
Шадринцев
27
Гогуа
38
Алейников
50
Голубев
5
Зинков
61
Малахов
11
Саусь
21
Андреев
73
Шарипов
8
Махатадзе
8
Махатадзе
73
Шарипов
9
Рейхмен
21
Кертанов
21
Кертанов
9
Рейхмен
70
Левин
23
Соколов
23
Соколов
70
Левин
3
Жилов
20
Кенфак
20
Кенфак
3
Жилов
33
Ежков
36
Грузнов
36
Грузнов
33
Ежков
61
Малахов
13
Семенов
13
Семенов
61
Малахов
5
Зинков
3
Поляков
3
Поляков
5
Зинков
21
Андреев
19
Рубцов
19
Рубцов
21
Андреев
17
Шадринцев
9
Низамутдинов
9
Низамутдинов
17
Шадринцев
Остались в запасе
Кубань
Шинник
24
Дмитрий Терновский
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Нури Абдоков
АП
18
Аркадий Солоп
ПП
Главный тренер
Вадим Евсеев
75
Денис Вамбольт
ВР
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Нури Абдоков
АП
18
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
75
Денис Вамбольт
ВР
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Кубань - Шинник
4
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Кубань» против «Шинника», 21-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кубань» – «Шинник»
- Матч можно посмотреть на канале «VK Видео» официального сообщества Первой лиги.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».