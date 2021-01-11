- 11 января 2021
- 10:29 «Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере 2
- 3 сентября 2020
- 16:47 Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга 5
- 11 января 2020
- 13:13 «Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере 1
- 24 ноября 2018
- 13:20 Видео Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги 2
- 13 августа 2017
- 11:14 Бывший игрок «Спартака» Синодзука перешел в «Йокогама Ф. Маринос» 3