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    Бывший игрок «Спартака» Синодзука перешел в «Йокогама Ф. Маринос»

    Бывший полузащитник «Спартака» Иппэй Синодзуку продолжит карьеру в Японии. С 22-летним футболистом контракт подписал клуб «Йокогама Ф. Маринос».
    Синодзука, имеющий российское гражданство, покинул «Спартак» перед стартом нынешнего сезона в статусе свободного агента.

    Футболист входил в систему красно-белых с 2012 года, но к играм за основную команду не привлекался.

    Источник: Transfermarkt

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    13.08.2017 11:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      XAOC19697 13 августа 2017, 15:45

      Ребята у вас явно что-то с памятью, парень очень интересно играл. И главное он выходил за основу Спартака в матче открытия стадиона, мог даже принести победу но попал в штангу! Думаю если бы забил то карьера бы сложилась хорошо. Кстати за сборную России разных возрастов он тоже играл.

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      Рейтинг: +816

      diktatop 13 августа 2017, 14:40

      успехов дома

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