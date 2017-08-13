Бывший игрок «Спартака» Синодзука перешел в «Йокогама Ф. Маринос»

Ребята у вас явно что-то с памятью, парень очень интересно играл. И главное он выходил за основу Спартака в матче открытия стадиона, мог даже принести победу но попал в штангу! Думаю если бы забил то карьера бы сложилась хорошо. Кстати за сборную России разных возрастов он тоже играл.
Бывший полузащитник «Спартака» Иппэй Синодзуку продолжит карьеру в Японии. С 22-летним футболистом контракт подписал клуб «Йокогама Ф. Маринос».
Синодзука, имеющий российское гражданство, покинул «Спартак» перед стартом нынешнего сезона в статусе свободного агента.
Футболист входил в систему красно-белых с 2012 года, но к играм за основную команду не привлекался.