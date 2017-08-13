Бывший игрок «Спартака» Синодзука перешел в «Йокогама Ф. Маринос»

Бывший полузащитник «Спартака» Иппэй Синодзуку продолжит карьеру в Японии. С 22-летним футболистом контракт подписал клуб «Йокогама Ф. Маринос».

Синодзука, имеющий российское гражданство, покинул «Спартак» перед стартом нынешнего сезона в статусе свободного агента.

Футболист входил в систему красно-белых с 2012 года, но к играм за основную команду не привлекался.