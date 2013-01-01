Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
3
4
5
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
3
3
30
17
13
39
18
10
6
2
37
18
19
36
18
11
1
6
29
20
9
34
18
10
3
5
26
17
9
33
22
9
3
10
24
27
-3
30
22
7
7
8
23
27
-4
28
22
7
5
10
26
27
-1
26
18
5
3
10
18
24
-6
18
22
4
6
12
17
40
-23
18
18
4
3
11
16
27
-11
15
Группа B
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
1
3
20
15
5
19
10
6
0
4
15
11
4
18
10
5
1
4
23
15
8
16
10
5
1
4
19
17
2
16
10
2
5
3
10
15
-5
11
10
1
2
7
10
24
-14
5
Команда
2
3
4
5
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
5
1
31
15
16
29
14
9
0
5
23
18
5
27
14
8
3
3
22
14
8
27
16
8
3
5
18
10
8
27
14
7
3
4
20
13
7
24
16
7
2
7
22
19
3
23
16
5
4
7
13
19
-6
19
14
4
2
8
14
21
-7
14
16
3
4
9
14
29
-15
13
14
2
3
9
12
20
-8
9
Группа 1
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
12
4
8
13
5
4
0
1
11
4
7
12
5
3
0
2
15
8
7
9
5
3
0
2
10
7
3
9
5
1
3
1
7
7
0
6
5
0
1
4
3
9
-6
1
Команда
1
3
4
6
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
9
2
3
26
17
9
29
14
8
4
2
25
12
13
28
14
8
2
4
16
13
3
26
14
8
1
5
19
16
3
25
16
6
6
4
19
17
2
24
16
6
3
7
19
22
-3
21
16
4
5
7
11
26
-15
17
14
5
1
8
15
18
-3
16
16
4
4
8
19
22
-3
16
14
2
1
11
11
24
-13
7
Группа 1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
1
2
8
7
1
7
5
2
1
2
9
10
-1
7
5
2
0
3
4
7
-3
6
5
2
0
3
8
11
-3
6
5
1
2
2
3
8
-5
5
5
1
1
3
7
15
-8
4
❗Спартак-Нальчик: 13
❗Дружба: 7
❗Армавир: 17
❗Черноморец: 21
❗Витязь: 18
❗Ангушт: 12
❗МИТОС: 18
❗Машук-КМВ: 15
❗Афипс: 17
❗Биолог-Новокубанск: 6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире