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Словакия. Найк Лига
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Спартак Тр - результаты матчей
Трнава
Словакия. Найк Лига
Стадион:
Антон Малатински
Сайт:
http://www.spartak.sk/
Тренер:
Михал Шчасны
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Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
28.07 | 20:30
ЦСКА 1948
0 : 0
Спартак Тр
22.07 | 21:30
Спартак Тр
0 : 0
ЦСКА 1948
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