Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Словакия. Найк Лига
Команды
Спартак Тр
Состав
€ 2 млн
Спартак Тр - состав команды
Трнава
Словакия. Найк Лига
Стадион:
Антон Малатински
Сайт:
http://www.spartak.sk/
Тренер:
Михал Шчасны
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Martin Janáček
Вра
-
16
Байрами Мелос
Защ
24
€ 0.25 млн
27
Томич Михал
Защ
27
€ 0.25 млн
24
Кострна Кристиан
Защ
32
€ 0.225 млн
29
Микович Мартин
Защ
36
€ 0.1 млн
3
Juanmi Carrión
Защ
-
13
Marek Ujlaky
Защ
-
25
Ivan Anokye Mensah
Защ
-
91
Лаушич Марин
Пол
25
€ 0.325 млн
88
Бадоло Седрик
Пол
27
€ 0.3 млн
52
Сабо Эрик
Пол
34
€ 0.1 млн
6
Прохазка Роман
Пол
37
€ 0.1 млн
20
Filip Trello
Пол
-
18
Гонг Хилари
Нап
27
€ 0.3 млн
17
Паур Якуб
Нап
34
€ 0.1 млн
22
David Bukovsky
Нап
-
11
Philip Azango
Нап
-
72
Martin Vantruba
Нап
-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 5, нападающих: 5
Главные новости
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
Фото
ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
2
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
20
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+