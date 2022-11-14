- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 23 февраля
- 22:45 Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
- 17 февраля
- 01:07 Лига Европы. «Севилья» разгромила ПСВ, «Монако» вырвал победу над «Байером», «Спортинг» спас ничью 1
- 16 февраля
- 16:33 Текст В футболе вводят белую карточку: что означат, в каких матчах ее показывали судьи?
- 9 февраля
- 23:14 Роналду забил 500+ голов в 5 чемпионатах
- 1 февраля
- 10:59 Фото «Тоттенхэм» подписал испанского защитника за 45 миллионов
- 08:53 «Барселона» отдала Бельерина «Спортингу». Он отыграл за каталонцев пять матчей 2
- 30 января
- 08:52 «Тоттенхэм» согласовал трансфер испанского защитника
- 29 января
- 02:03 Бельерин может оказаться в «Спортинге»
- 00:43 Кубок португальской лиги. «Порту» впервые взял трофей, победив в финале «Спортинг» (2:0). У экс-игрока «Рубина» гол
- 19 января
- 10:29 «Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере защитника «Спортинга»
- 8 января
- 11:38 «Барселона» пытается заполучить защитника «Спортинга»
- 14 ноября 2022
- 19:38 Тренер «Спортинга» Аморим ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб Роналду
- 7 ноября 2022
- 15:19 Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. «Барса» сыграет с «МЮ», «Монако» Головина встретится с «Байером» Азмуна 8
- 14:20 ⚡ Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» встретится с «Баварией» 66
- 4 ноября 2022
- 01:11 Определились все участники плей-офф Лиги Европы 2
- 2 ноября 2022
- 00:59 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в плей-офф, обыграв «Марсель» и «Спортинг»
- 27 октября 2022
- 00:13 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» и «Спортинг» обменялись голами, «Айнтрахт» победил «Марсель» 2
- 26 октября 2022
- 10:53 «Спортинг»: «У нас нет денег, чтобы платить Роналду»
- 21 октября 2022
- 15:18 «Астон Вилла» нашла замену для Джеррарда в Португалии
- 15 октября 2022
- 23:30 Во Франции сообщили, кто будет следующим тренером «ПСЖ»
- 13 октября 2022
- 00:14 Лига чемпионов. «Марсель» благодаря голам Гендузи и Санчеса обыграл «Спортинг», «Порту» разгромил «Байер»
- 4 октября 2022
- 22:02 Лига чемпионов. «Марсель» разгромил «Спортинг», у 33-летнего Санчеса гол и ассист
- 20:11 Матч Лиги чемпионов «Марсель» – «Спортинг» начался на 20 минут позже
- 13 сентября 2022
- 23:06 Конте прокомментировал первое поражение «Тоттенхэма» в сезоне
- 21:38 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» проиграл «Спортингу», дважды пропустив после 90-й минуты 3