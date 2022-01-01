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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
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€ 339,20 млн
Спортинг Лиссабон - новости команды
Лиссабон
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Жозе Алваладе
Сайт:
http://www.sporting.pt/
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Расписание
Таблица
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Спортинга» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«Спортинг» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 октября 2026
21 октября
«Спортинг» – ЛАСК – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 21 октября 2026
20 октября
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «ЛАСКа» на победу в матче 3-го тура
20 октября
Фото
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
15 октября
«Ланс» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 октября 2026
13 октября
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
10 сентября
5
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
3
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
10 сентября
8
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
10 сентября
8
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
7
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
9 сентября
10
«Спортинг» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Где смотреть матч «Спортинг» – «Галатасарай»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
8 сентября
«Спортинг» – «Галатасарай»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Спортинг» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Спортинг» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027
13 августа
Фото
Клуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото
«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
Фото
«Атлетико» объявил о 40-миллионном трансфере
11 июля
Фото
«Челси» завершил покупку португальского вингера за 50 миллионов
9 июля
Фото
Думбия перешел в «Спортинг»
4 июня
Стали известны все участники Лиги чемпионов-2026/27
2 июня
«Реал» выбирает между тремя правыми защитниками
2 июня
2
Топ-10 лучших трансферов сезона-2025/26 по версии Goal
29 мая
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Главные новости
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
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Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
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Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
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Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
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Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
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«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
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Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
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