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    Спортинг - результаты

    Город Лиссабон
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.sporting.pt/
    Стадион Жозе Алваладе
    Тренер Рубен Аморим
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    22 тур
    		27 февраля, понедельник 22:00 Спортинг 2:0 Эшторил
    21 тур
    		20 февраля, понедельник 22:00 Шавиш 2:3 Спортинг
    20 тур
    		12 февраля, воскресенье 21:00 Спортинг 1:2 Порту
    19 тур
    		7 февраля, вторник 00:15 Риу Аве 0:1 Спортинг
    18 тур
    		2 февраля, четверг 00:15 Спортинг 5:0 Брага
    17 тур
    		21 января, суббота 00:15 Спортинг 2:1 Визела
    16 тур
    		15 января, воскресенье 21:00 Бенфика 2:2 Спортинг
    15 тур
    		8 января, воскресенье 21:00 Маритиму 1:0 Спортинг
    14 тур
    		30 декабря, пятница 00:15 Спортинг 3:0 Пасуш де Феррейра
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 23:30 Фамаликан 1:2 Спортинг
    12 тур
    		5 ноября, суббота 23:30 Спортинг 3:0 Витория Гимараеш
    11 тур
    		29 октября, суббота 22:30 Арука 1:0 Спортинг
    10 тур
    		22 октября, суббота 22:30 Спортинг 3:1 Каза Пиа
    9 тур
    		8 октября, суббота 17:30 Санта-Клара 1:2 Спортинг
    8 тур
    		30 сентября, пятница 21:00 Спортинг 3:1 Жил Висенте
    7 тур
    		17 сентября, суббота 22:30 Боавишта 2:1 Спортинг
    6 тур
    		10 сентября, суббота 20:00 Спортинг 4:0 Портимоненси
    5 тур
    		2 сентября, пятница 23:15 Эшторил 0:2 Спортинг
    4 тур
    		27 августа, суббота 22:30 Спортинг 0:2 Шавиш
    3 тур
    		20 августа, суббота 22:30 Порту 3:0 Спортинг
    2 тур
    		13 августа, суббота 22:30 Спортинг 3:0 Риу Аве
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 20:00 Брага 3:3 Спортинг
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