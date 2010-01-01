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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
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€ 339,20 млн
Спортинг Лиссабон - результаты матчей
Лиссабон
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Жозе Алваладе
Сайт:
http://www.sporting.pt/
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Лига чемпионов. 2026/2027
Португалия. Примейра. 2026/2027
Португалия. Кубок. 2025/2026
Португалия. Кубок лиги. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Португалия. Примейра. 2025/2026
Португалия. Кубок лиги. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Португалия. Примейра. 2024/2025
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Португалия. Примейра. 2020/2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
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Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
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Лига Европы. Квалификация 2012/2013
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Лига Европы. Квалификация 2011/2012
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Португалия. Кубок. 2010/2011
Португалия. Высшая лига. 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
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Лига Европы. Квалификация 2009/2010
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Лига Чемпионов. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2008/2009
Суперкубок Португалии. 2008
Кубок Португалии. Финал 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
03.11 | 20:45
Шахтер
0 : 1
Спортинг
21.10 | 22:00
Спортинг
2 : 3
ЛАСК
13.10 | 19:45
Ланс
0 : 2
Спортинг
09.09 | 22:00
Спортинг
3 : 1
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