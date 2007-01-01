Турниры:
Португалия. Примейра (2022/2023)
|22 тур
|27 февраля, понедельник
|22:00
|Спортинг
|2:0
|Эшторил
|21 тур
|20 февраля, понедельник
|22:00
|Шавиш
|2:3
|Спортинг
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|21:00
|Спортинг
|1:2
|Порту
|19 тур
|7 февраля, вторник
|00:15
|Риу Аве
|0:1
|Спортинг
|18 тур
|2 февраля, четверг
|00:15
|Спортинг
|5:0
|Брага
|17 тур
|21 января, суббота
|00:15
|Спортинг
|2:1
|Визела
|16 тур
|15 января, воскресенье
|21:00
|Бенфика
|2:2
|Спортинг
|15 тур
|8 января, воскресенье
|21:00
|Маритиму
|1:0
|Спортинг
|14 тур
|30 декабря, пятница
|00:15
|Спортинг
|3:0
|Пасуш де Феррейра
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|23:30
|Фамаликан
|1:2
|Спортинг
|12 тур
|5 ноября, суббота
|23:30
|Спортинг
|3:0
|Витория Гимараеш
|11 тур
|29 октября, суббота
|22:30
|Арука
|1:0
|Спортинг
|10 тур
|22 октября, суббота
|22:30
|Спортинг
|3:1
|Каза Пиа
|9 тур
|8 октября, суббота
|17:30
|Санта-Клара
|1:2
|Спортинг
|8 тур
|30 сентября, пятница
|21:00
|Спортинг
|3:1
|Жил Висенте
|7 тур
|17 сентября, суббота
|22:30
|Боавишта
|2:1
|Спортинг
|6 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|Спортинг
|4:0
|Портимоненси
|5 тур
|2 сентября, пятница
|23:15
|Эшторил
|0:2
|Спортинг
|4 тур
|27 августа, суббота
|22:30
|Спортинг
|0:2
|Шавиш
|3 тур
|20 августа, суббота
|22:30
|Порту
|3:0
|Спортинг
|2 тур
|13 августа, суббота
|22:30
|Спортинг
|3:0
|Риу Аве
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|20:00
|Брага
|3:3
|Спортинг