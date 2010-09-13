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СКА-Ростов
Новости
€ 300 тыс
СКА-Ростов - новости команды
Ростов-на-Дону
Стадион:
Локомотив
Сайт:
http://ска-ростов.рф/
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Расписание
Таблица
«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
Вчера, 16:45
7
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
Вчера, 12:06
3
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
Вчера, 00:20
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
13 сентября
10
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
12 сентября
3
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
12 сентября
2
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12 сентября
4
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
12 сентября
1
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
12 сентября
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
11 сентября
4
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
11 сентября
2
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
11 сентября
1
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
11 сентября
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
11 сентября
6
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11 сентября
11
Два клуба заинтересованы в Заболотном
11 сентября
5
Видео
Отстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
31 августа
Видео
Заболотному порвали трусы в дебютном матче Медиалиги
29 августа
8
Видео
Дебютный гол Заболотного в Медиалиге
29 августа
1
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
Трансляция
«Спартак Тамбов» – «СКА-Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Спартак Тамбов» – «СКА-Ростов»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Названы 3 клуба, которые претендуют на Заболотного
6 августа
1
Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России
31 июля
СКА Басты прошел профессионалов на старте Кубка России
29 июля
2
Трансляция
«СКА» – «Зенит» Пенза: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
Расписание матчей медийных команд в 1-м раунде Кубка России
15 июля
39-летний Глушаков собирается возобновить карьеру в новом сезоне
29 июня
5
Определились финалисты седьмого сезона Медиалиги
27 июня
1
2
3
4
Главные новости
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
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«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
1
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
12
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
10
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
4
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