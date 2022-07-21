- 21 июля 2022
- 16:33 СКА Басты вместо игроков отдал медали за прошлый сезон фанатам 1
- 20 июля 2022
- 19:11 Стала известна сумма долга СКА Басты перед сотрудниками 1
- 8 июня 2022
- 15:37 «Акрон» и еще 5 клубов ФНЛ ставят задачу выйти в РПЛ в 2023 году 4
- 12 мая 2022
- 22:15 ФНЛ начала проверку в связи с дракой после матча «Ессентуки» – СКА
- 20:45 Видео Футболисты «Ессентуков» из ФНЛ-2 подрались с фанатами ростовского СКА 1
- 6 декабря 2020
- 13:45 СКА: «Приложим все силы, чтобы увековечить память великого Понедельника» 1
- 25 ноября 2020
- 17:22 Фото Карпин – Басте: «Будь добр, сообщи, что можно говорить и делать в «твоем» городе» 22
- 22 сентября 2020
- 20:08 Фото «Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками 4
- 1 августа 2020
- 21:53 Товарищеский матч. «Ростов» благодаря голу Попова победил СКА 2
- 25 февраля 2020
- 14:59 Гамула: «Баста купил для СКА красивый автобус, а он во время первой поездки сломался. Оказывается, чуть ли не миллион километров проехал» 4
- 26 ноября 2019
- 15:21 Фото «Урал», «Крылья Советов», «Рига» и ростовский СКА сыграют в Кубке ФНЛ 4
- 22 ноября 2019
- 19:16 Савин: «Бюджетные бабки в футболе – 100% зло. Практика показывает, что никто не хочет отпускать кормушку» 5
- 18:56 Баста: «Рад, что у СКА есть помощь «Ростеха». Если я беру госденьги, показываю каждую копейку. Вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги ***» 20
- 18 ноября 2019
- 17:33 Гончаренко: «Дзагоев мог бы сегодня сыграть больше, но он бережно относится к здоровью, поэтому тайм» 2
- 15:15 «Все хорошо, жить буду». Защитник ЦСКА Карпов получил сотрясение мозга в товарищеском матче с ростовским СКА 2
- 13:47 Товарищеский матч. ЦСКА забил пять голов ростовскому СКА, Нисимура оформил дубль 2
- 13:21 Видео Sport24: 18-летний датчанин Мукудаев находится на просмотре в ЦСКА 4
- 13:01 Баста: «Существует история «конского заговора». Как только мы объявили о развитии СКА, у «Ростова» начались проблемы» 6
- 12:11 Дзагоев впервые за год вышел в стартовом составе ЦСКА 4
- 11 ноября 2019
- 10:23 Баста – о цели СКА: «Бороться за право являться клубом номер один в Ростове» 12
- 00:30 ЦСКА сыграет с клубом Басты в перерыве на матчи сборных 7
- 10 ноября 2019
- 14:45 Видео Баста подарил СКА автобус 23
- 15 октября 2019
- 10:37 Рэпер Баста официально стал владельцем СКА 40
- 12 октября 2019
- 14:34 Metaratings: «СКА подпишет спонсорский контракт с госкорпорацией «Ростех» 5
- 6 октября 2019
- 08:42 Матч «Анжи» – СКА может стать последним для махачкалинцев на «Анжи Арене». Клубу больше негде играть 11
- 4 октября 2019
- 17:47 Видео «Верим в вас; надеемся, что скоро увидим вас в РПЛ». Акинфеев обратился к СКА 18