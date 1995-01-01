Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023) Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023) Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023) Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023) Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
|22 тур
|1 апреля, суббота
|00:00
|СКА
|Спартак-Нальчик
|24 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|СКА
|Биолог-Новокубанск
|25 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Кубань Холдинг
|СКА