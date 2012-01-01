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    СКА - результаты

    Город Ростов-на-Дону
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://ска-ростов.рф/
    Стадион Локомотив
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 СКА 2:0 Машук-КМВ
    17 тур
    		9 ноября, среда 14:00 СКА 1:1 Динамо
    16 тур
    		4 ноября, пятница 17:00 Черноморец 4:0 СКА
    15 тур
    		29 октября, суббота 15:00 СКА 1:0 Легион
    14 тур
    		22 октября, суббота 15:00 Дружба 1:0 СКА
    13 тур
    		15 октября, суббота 15:00 СКА 0:1 Кубань Холдинг
    12 тур
    		8 октября, суббота 13:00 Биолог-Новокубанск 4:1 СКА
    11 тур
    		1 октября, суббота 15:00 СКА 1:0 Ротор
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 15:00 Спартак-Нальчик 1:1 СКА
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 СКА 3:1 Форте
    8 тур
    		9 сентября, пятница 16:00 Ессентуки 2:2 СКА
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 СКА 0:1 Чайка
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Машук-КМВ 0:0 СКА
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Динамо 0:0 СКА
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 18:00 СКА 0:2 Черноморец
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Легион 0:1 СКА
    2 тур
    		30 июля, суббота 17:00 СКА 2:0 Дружба
    1 тур
    		23 июля, суббота 17:00 Алания-2 2:2 СКА
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