Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|СКА
|2:0
|Машук-КМВ
|17 тур
|9 ноября, среда
|14:00
|СКА
|1:1
|Динамо
|16 тур
|4 ноября, пятница
|17:00
|Черноморец
|4:0
|СКА
|15 тур
|29 октября, суббота
|15:00
|СКА
|1:0
|Легион
|14 тур
|22 октября, суббота
|15:00
|Дружба
|1:0
|СКА
|13 тур
|15 октября, суббота
|15:00
|СКА
|0:1
|Кубань Холдинг
|12 тур
|8 октября, суббота
|13:00
|Биолог-Новокубанск
|4:1
|СКА
|11 тур
|1 октября, суббота
|15:00
|СКА
|1:0
|Ротор
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|15:00
|Спартак-Нальчик
|1:1
|СКА
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|СКА
|3:1
|Форте
|8 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Ессентуки
|2:2
|СКА
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|16:00
|СКА
|0:1
|Чайка
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Машук-КМВ
|0:0
|СКА
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:0
|СКА
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|СКА
|0:2
|Черноморец
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Легион
|0:1
|СКА
|2 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|СКА
|2:0
|Дружба
|1 тур
|23 июля, суббота
|17:00
|Алания-2
|2:2
|СКА