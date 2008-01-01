Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КПР
|46
|24
|16
|6
|71:32
|+39
|88
|2.
|Норвич Сити
|46
|23
|15
|8
|83:58
|+25
|84
|3.
|Суонси
|46
|24
|8
|14
|69:42
|+27
|80
|4.
|Кардифф
|46
|23
|11
|12
|75:54
|+21
|80
|5.
|Рединг
|46
|20
|17
|9
|76:51
|+25
|77
|6.
|Ноттингем Форест
|46
|20
|15
|11
|69:50
|+19
|75
|7.
|Лидс
|46
|19
|15
|12
|81:70
|+11
|72
|8.
|Бернли
|46
|18
|14
|14
|65:61
|+4
|68
|9.
|Миллуолл
|46
|18
|13
|15
|62:48
|+14
|67
|10.
|Лестер
|46
|19
|10
|17
|76:72
|+4
|67
|11.
|Халл Сити
|46
|16
|17
|13
|52:50
|+2
|65
|12.
|Мидлсбро
|46
|17
|11
|18
|68:68
|0
|62
|13.
|Ипсвич
|46
|18
|8
|20
|62:67
|-5
|62
|14.
|Уотфорд
|46
|16
|13
|17
|77:71
|+6
|61
|15.
|Бристоль Сити
|46
|17
|9
|20
|62:65
|-3
|60
|16.
|Портсмут
|46
|15
|13
|18
|52:59
|-7
|58
|17.
|Барнсли
|46
|14
|14
|18
|55:66
|-11
|56
|18.
|Ковентри
|46
|14
|13
|19
|54:58
|-4
|55
|19.
|Дерби Каунти
|46
|13
|10
|23
|58:71
|-13
|49
|20.
|Кристал Пэлас
|46
|12
|12
|22
|44:69
|-25
|48
|21.
|Донкастер Роверс
|46
|11
|15
|20
|56:81
|-25
|48
|22.
|Престон
|46
|10
|12
|24
|53:77
|-24
|42
|23.
|Шеффилд Юнайтед
|46
|11
|9
|26
|43:79
|-36
|42
|24.
|Сканторп Юнайтед
|46
|12
|6
|28
|44:88
|-44
|42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Суонси
|23
|15
|5
|3
|41:11
|+30
|50
|2.
|КПР
|23
|14
|7
|2
|43:15
|+28
|49
|3.
|Ноттингем Форест
|23
|13
|8
|2
|43:22
|+21
|47
|4.
|Лестер
|23
|13
|6
|4
|48:27
|+21
|45
|5.
|Норвич Сити
|23
|13
|6
|4
|47:30
|+17
|45
|6.
|Рединг
|23
|12
|7
|4
|43:25
|+18
|43
|7.
|Кардифф
|23
|12
|7
|4
|41:25
|+16
|43
|8.
|Миллуолл
|23
|12
|6
|5
|39:22
|+17
|42
|9.
|Бернли
|23
|12
|6
|5
|40:30
|+10
|42
|10.
|Лидс
|23
|11
|8
|4
|47:34
|+13
|41
|11.
|Барнсли
|23
|11
|6
|6
|32:23
|+9
|39
|12.
|Кристал Пэлас
|23
|11
|6
|6
|28:24
|+4
|39
|13.
|Мидлсбро
|23
|10
|7
|6
|37:32
|+5
|37
|14.
|Бристоль Сити
|23
|10
|4
|9
|30:29
|+1
|34
|15.
|Уотфорд
|23
|9
|7
|7
|39:32
|+7
|34
|16.
|Ипсвич
|23
|10
|3
|10
|33:36
|-3
|33
|17.
|Портсмут
|23
|8
|9
|6
|30:25
|+5
|33
|18.
|Ковентри
|23
|9
|5
|9
|27:26
|+1
|32
|19.
|Донкастер Роверс
|23
|7
|9
|7
|27:31
|-4
|30
|20.
|Халл Сити
|23
|7
|8
|8
|21:18
|+3
|29
|21.
|Дерби Каунти
|23
|8
|4
|11
|35:32
|+3
|28
|22.
|Шеффилд Юнайтед
|23
|7
|5
|11
|27:36
|-9
|26
|23.
|Престон
|23
|7
|4
|12
|27:35
|-8
|25
|24.
|Сканторп Юнайтед
|23
|5
|5
|13
|22:40
|-18
|20
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КПР
|23
|10
|9
|4
|28:17
|+11
|39
|2.
|Норвич Сити
|23
|10
|9
|4
|36:28
|+8
|39
|3.
|Кардифф
|23
|11
|4
|8
|34:29
|+5
|37
|4.
|Халл Сити
|23
|9
|9
|5
|31:32
|-1
|36
|5.
|Рединг
|23
|8
|10
|5
|33:26
|+7
|34
|6.
|Лидс
|23
|8
|7
|8
|34:36
|-2
|31
|7.
|Суонси
|23
|9
|3
|11
|28:31
|-3
|30
|8.
|Ипсвич
|23
|8
|5
|10
|29:31
|-2
|29
|9.
|Ноттингем Форест
|23
|7
|7
|9
|26:28
|-2
|28
|10.
|Уотфорд
|23
|7
|6
|10
|38:39
|-1
|27
|11.
|Бристоль Сити
|23
|7
|5
|11
|32:36
|-4
|26
|12.
|Бернли
|23
|6
|8
|9
|25:31
|-6
|26
|13.
|Мидлсбро
|23
|7
|4
|12
|31:36
|-5
|25
|14.
|Портсмут
|23
|7
|4
|12
|22:34
|-12
|25
|15.
|Миллуолл
|23
|6
|7
|10
|23:26
|-3
|25
|16.
|Ковентри
|23
|5
|8
|10
|27:32
|-5
|23
|17.
|Сканторп Юнайтед
|23
|7
|1
|15
|22:48
|-26
|22
|18.
|Лестер
|23
|6
|4
|13
|28:45
|-17
|22
|19.
|Дерби Каунти
|23
|5
|6
|12
|23:39
|-16
|21
|20.
|Донкастер Роверс
|23
|4
|6
|13
|29:50
|-21
|18
|21.
|Престон
|23
|3
|8
|12
|26:42
|-16
|17
|22.
|Барнсли
|23
|3
|8
|12
|23:43
|-20
|17
|23.
|Шеффилд Юнайтед
|23
|4
|4
|15
|16:43
|-27
|16
|24.
|Кристал Пэлас
|23
|1
|6
|16
|16:45
|-29
|9