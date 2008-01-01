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    Сканторп Юнайтед - таблица

    Город Сканторп
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт http://www.scunthorpe-united.co.uk
    Стадион Глэнфорд Парк
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. КПР 46 24 16 6 71:32 +39 88
    2. Норвич Сити 46 23 15 8 83:58 +25 84
    3. Суонси 46 24 8 14 69:42 +27 80
    4. Кардифф 46 23 11 12 75:54 +21 80
    5. Рединг 46 20 17 9 76:51 +25 77
    6. Ноттингем Форест 46 20 15 11 69:50 +19 75
    7. Лидс 46 19 15 12 81:70 +11 72
    8. Бернли 46 18 14 14 65:61 +4 68
    9. Миллуолл 46 18 13 15 62:48 +14 67
    10. Лестер 46 19 10 17 76:72 +4 67
    11. Халл Сити 46 16 17 13 52:50 +2 65
    12. Мидлсбро 46 17 11 18 68:68 0 62
    13. Ипсвич 46 18 8 20 62:67 -5 62
    14. Уотфорд 46 16 13 17 77:71 +6 61
    15. Бристоль Сити 46 17 9 20 62:65 -3 60
    16. Портсмут 46 15 13 18 52:59 -7 58
    17. Барнсли 46 14 14 18 55:66 -11 56
    18. Ковентри 46 14 13 19 54:58 -4 55
    19. Дерби Каунти 46 13 10 23 58:71 -13 49
    20. Кристал Пэлас 46 12 12 22 44:69 -25 48
    21. Донкастер Роверс 46 11 15 20 56:81 -25 48
    22. Престон 46 10 12 24 53:77 -24 42
    23. Шеффилд Юнайтед 46 11 9 26 43:79 -36 42
    24. Сканторп Юнайтед 46 12 6 28 44:88 -44 42
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Суонси 23 15 5 3 41:11 +30 50
    2. КПР 23 14 7 2 43:15 +28 49
    3. Ноттингем Форест 23 13 8 2 43:22 +21 47
    4. Лестер 23 13 6 4 48:27 +21 45
    5. Норвич Сити 23 13 6 4 47:30 +17 45
    6. Рединг 23 12 7 4 43:25 +18 43
    7. Кардифф 23 12 7 4 41:25 +16 43
    8. Миллуолл 23 12 6 5 39:22 +17 42
    9. Бернли 23 12 6 5 40:30 +10 42
    10. Лидс 23 11 8 4 47:34 +13 41
    11. Барнсли 23 11 6 6 32:23 +9 39
    12. Кристал Пэлас 23 11 6 6 28:24 +4 39
    13. Мидлсбро 23 10 7 6 37:32 +5 37
    14. Бристоль Сити 23 10 4 9 30:29 +1 34
    15. Уотфорд 23 9 7 7 39:32 +7 34
    16. Ипсвич 23 10 3 10 33:36 -3 33
    17. Портсмут 23 8 9 6 30:25 +5 33
    18. Ковентри 23 9 5 9 27:26 +1 32
    19. Донкастер Роверс 23 7 9 7 27:31 -4 30
    20. Халл Сити 23 7 8 8 21:18 +3 29
    21. Дерби Каунти 23 8 4 11 35:32 +3 28
    22. Шеффилд Юнайтед 23 7 5 11 27:36 -9 26
    23. Престон 23 7 4 12 27:35 -8 25
    24. Сканторп Юнайтед 23 5 5 13 22:40 -18 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. КПР 23 10 9 4 28:17 +11 39
    2. Норвич Сити 23 10 9 4 36:28 +8 39
    3. Кардифф 23 11 4 8 34:29 +5 37
    4. Халл Сити 23 9 9 5 31:32 -1 36
    5. Рединг 23 8 10 5 33:26 +7 34
    6. Лидс 23 8 7 8 34:36 -2 31
    7. Суонси 23 9 3 11 28:31 -3 30
    8. Ипсвич 23 8 5 10 29:31 -2 29
    9. Ноттингем Форест 23 7 7 9 26:28 -2 28
    10. Уотфорд 23 7 6 10 38:39 -1 27
    11. Бристоль Сити 23 7 5 11 32:36 -4 26
    12. Бернли 23 6 8 9 25:31 -6 26
    13. Мидлсбро 23 7 4 12 31:36 -5 25
    14. Портсмут 23 7 4 12 22:34 -12 25
    15. Миллуолл 23 6 7 10 23:26 -3 25
    16. Ковентри 23 5 8 10 27:32 -5 23
    17. Сканторп Юнайтед 23 7 1 15 22:48 -26 22
    18. Лестер 23 6 4 13 28:45 -17 22
    19. Дерби Каунти 23 5 6 12 23:39 -16 21
    20. Донкастер Роверс 23 4 6 13 29:50 -21 18
    21. Престон 23 3 8 12 26:42 -16 17
    22. Барнсли 23 3 8 12 23:43 -20 17
    23. Шеффилд Юнайтед 23 4 4 15 16:43 -27 16
    24. Кристал Пэлас 23 1 6 16 16:45 -29 9
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