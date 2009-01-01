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Сканторп Юнайтед
Результаты
Сканторп Юнайтед - результаты матчей
Сканторп
Англия. Национальная лига
Стадион:
Глэнфорд Парк
Сайт:
http://www.scunthorpe-united.co.uk
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Кубок Английской лиги. 3-й раунд 2009/2010
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2009/2010
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
31.10 | 20:30
Бостон Юнайтед
2 : 1
Сканторп Юнайтед
27.10 | 22:45
Тамуорт
4 : 1
Сканторп Юнайтед
24.10 | 17:00
Сканторп Юнайтед
2 : 3
Уокинг
10.10 | 17:00
Файлд
2 : 0
Сканторп Юнайтед
29.09 | 21:45
Бэрроу
3 : 0
Сканторп Юнайтед
26.09 | 17:00
Сканторп Юнайтед
4 : 1
Хартлпул Юнайтед
19.09 | 19:30
Хорнчерч
1 : 0
Сканторп Юнайтед
16.09 | 21:45
Сканторп Юнайтед
1 : 2
Борэм Вуд
12.09 | 17:00
Саттон Юнайтед
0 : 2
Сканторп Юнайтед
05.09 | 17:00
Сканторп Юнайтед
0 : 2
Хэрроджейт
31.08 | 17:00
Карлайл Юнайтед
4 : 2
Сканторп Юнайтед
28.08 | 21:45
Сканторп Юнайтед
3 : 1
Солихалл Мурс
22.08 | 14:30
Истли
3 : 2
Сканторп Юнайтед
15.08 | 17:00
Саутенд Юнайтед
1 : 0
Сканторп Юнайтед
08.08 | 17:00
Сканторп Юнайтед
1 : 1
Йовил
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