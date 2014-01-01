Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
6
7
9
10
12
14
15
16
17
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
14
2
0
44
17
27
44
16
10
2
4
34
23
11
32
16
8
5
3
38
27
11
29
16
9
2
5
30
24
6
29
16
8
4
4
35
20
15
28
16
8
4
4
32
25
7
28
16
9
1
6
24
24
0
28
16
7
5
4
32
23
9
26
15
7
4
4
26
19
7
25
16
7
3
6
28
20
8
24
16
7
3
6
20
21
-1
24
16
6
3
7
25
24
1
21
16
5
6
5
17
16
1
21
16
6
3
7
19
19
0
21
16
7
0
9
18
26
-8
21
14
5
4
5
23
24
-1
19
16
5
4
7
19
25
-6
19
16
5
3
8
23
29
-6
18
16
5
3
8
21
29
-8
18
15
5
2
8
25
32
-7
17
16
5
0
11
18
27
-9
15
16
4
1
11
19
40
-21
13
15
3
1
11
19
30
-11
10
15
1
1
13
9
34
-25
4
Команда
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
20
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
25
11
14
22
8
6
1
1
23
10
13
19
9
5
2
2
19
10
9
17
8
5
1
2
15
11
4
16
7
5
0
2
10
4
6
15
8
4
3
1
14
11
3
15
8
4
2
2
20
11
9
14
8
4
2
2
15
10
5
14
9
4
2
3
17
14
3
14
7
4
1
2
12
6
6
13
8
4
1
3
15
11
4
13
8
4
1
3
12
8
4
13
7
4
1
2
15
13
2
13
8
4
1
3
10
11
-1
13
8
3
3
2
18
14
4
12
8
3
3
2
8
6
2
12
9
3
2
4
16
17
-1
11
9
3
1
5
10
13
-3
10
7
3
0
4
6
7
-1
9
8
2
2
4
12
14
-2
8
6
2
1
3
11
10
1
7
8
2
1
5
12
20
-8
7
9
2
0
7
7
18
-11
6
6
1
1
4
5
11
-6
4
Команда
3
4
6
7
9
10
11
14
15
17
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
19
6
13
22
9
4
4
1
23
14
9
16
8
5
0
3
15
14
1
15
8
4
2
2
15
9
6
14
8
4
2
2
14
9
5
14
7
4
2
1
15
11
4
14
8
4
1
3
13
10
3
13
8
4
1
3
11
13
-2
13
8
3
3
2
14
13
1
12
8
4
0
4
9
13
-4
12
8
3
2
3
11
9
2
11
8
3
2
3
10
10
0
11
8
2
3
3
9
10
-1
9
5
2
2
1
7
7
0
8
8
2
2
4
7
11
-4
8
7
2
2
3
11
16
-5
8
7
2
1
4
9
10
-1
7
7
2
1
4
12
22
-10
7
9
2
0
7
12
20
-8
6
9
2
0
7
8
22
-14
6
8
1
1
6
5
14
-9
4
7
1
1
5
10
21
-11
4
9
1
0
8
8
20
-12
3
9
0
0
9
4
23
-19
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире