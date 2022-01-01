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Саутенд Юнайтед
Расписание
Саутенд Юнайтед - расписание матчей
Саутенд-он-Си
Англия. Национальная лига
Стадион:
Рутс Холл
Сайт:
http://www.southendunited.co.uk/
Тренер:
Фил Браун
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
14.11 | 18:00
Саутенд Юнайтед
- : -
Олдершот
20.11 | 22:45
Саутенд Юнайтед
- : -
Борэм Вуд
24.11 | 22:45
Форест Грин
- : -
Саутенд Юнайтед
28.11 | 20:30
Хартлпул Юнайтед
- : -
Саутенд Юнайтед
05.12 | 18:00
Саутенд Юнайтед
- : -
Хэрроджейт
08.12 | 22:45
Саутенд Юнайтед
- : -
Бостон Юнайтед
18.12 | 22:45
Файлд
- : -
Саутенд Юнайтед
26.12 | 18:00
Саутенд Юнайтед
- : -
Хорнчерч
28.12 | 18:00
Саттон Юнайтед
- : -
Саутенд Юнайтед
02.01 | 18:00
Галифакс
- : -
Саутенд Юнайтед
09.01 | 18:00
Саутенд Юнайтед
- : -
Уэртинг
23.01 | 20:30
Сканторп Юнайтед
- : -
Саутенд Юнайтед
27.01 | 22:45
Саутенд Юнайтед
- : -
Форест Грин
30.01 | 18:00
Саутенд Юнайтед
- : -
Алтричем
06.02 | 18:00
Борэм Вуд
- : -
Саутенд Юнайтед
13.02 | 18:00
Бэрроу
- : -
Саутенд Юнайтед
16.02 | 22:45
Саутенд Юнайтед
- : -
Истли
20.02 | 18:00
Саутенд Юнайтед
- : -
Гейтсхед
23.02 | 22:45
Тамуорт
- : -
Саутенд Юнайтед
27.02 | 18:00
Саутенд Юнайтед
- : -
Солихалл Мурс
06.03 | 18:00
Киддерминстер
- : -
Саутенд Юнайтед
09.03 | 22:45
Саутенд Юнайтед
- : -
Уокинг
13.03 | 18:00
Йовил
- : -
Саутенд Юнайтед
20.03 | 15:30
Саутенд Юнайтед
- : -
Карлайл Юнайтед
26.03 | 18:00
Саутенд Юнайтед
- : -
Саттон Юнайтед
29.03 | 17:00
Хорнчерч
- : -
Саутенд Юнайтед
03.04 | 17:00
Саутенд Юнайтед
- : -
Уилдстон
10.04 | 17:00
Олдершот
- : -
Саутенд Юнайтед
17.04 | 17:00
Хэрроджейт
- : -
Саутенд Юнайтед
24.04 | 14:30
Саутенд Юнайтед
- : -
Хартлпул Юнайтед
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