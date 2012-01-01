Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
11
0
1
39
9
30
33
11
8
3
0
29
6
23
27
11
7
1
3
26
13
13
22
11
5
4
2
19
13
6
19
11
5
2
4
20
19
1
17
11
4
4
3
19
18
1
16
11
3
3
5
14
17
-3
12
11
2
4
5
8
27
-19
10
11
3
1
7
11
17
-6
10
11
2
2
7
13
29
-16
8
11
2
1
8
10
22
-12
7
12
1
3
8
8
26
-18
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
7
0
0
29
3
26
21
6
6
0
0
21
3
18
18
6
4
0
2
13
7
6
12
5
3
2
0
12
5
7
11
5
3
1
1
10
6
4
10
6
3
1
2
11
12
-1
10
6
3
1
2
11
7
4
10
5
2
1
2
5
10
-5
7
5
1
3
1
4
7
-3
6
6
1
2
3
6
10
-4
5
5
1
0
4
2
8
-6
3
5
0
3
2
5
9
-4
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
10
6
4
12
5
3
1
1
13
6
7
10
6
3
0
3
9
8
1
9
5
2
3
0
8
3
5
9
6
2
2
2
7
8
-1
8
5
2
1
2
9
7
2
7
6
1
3
2
9
12
-3
6
6
1
1
4
4
20
-16
4
6
1
1
4
8
14
-6
4
6
0
1
5
8
19
-11
1
6
0
1
5
2
16
-14
1
5
0
0
5
0
10
-10
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире