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Австрия. Бундеслига
Команды
Рид
Состав
€ 2,85 млн
Рид - состав команды
Рид
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Кайне Сорген Арена
Сайт:
http://www.svried.at
Тренер:
Роберт Ибертсбергер
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Ханкич Хидает
Вра
32
€ 0.25 млн
36
Marcel Kostenbauer
Вра
-
3
Шерцер Джонатан
Защ
31
€ 0.15 млн
29
Цапан Лука
Защ
31
€ 0.1 млн
5
Dejan Radonjic
Защ
-
7
Oliver Sorg
Защ
-
12
Байич Анте
Пол
31
€ 0.4 млн
22
Шваб Штефан
Пол
36
€ 0.3 млн
4
Малишек Лукас
Пол
27
€ 0.3 млн
24
Верницниг Кристофер
Пол
36
€ 0.1 млн
6
Yusuf Maart
Пол
-
11
Jaedin Rhodes
Пол
-
92
Телин Исаак
Нап
34
€ 0.85 млн
17
Помер Филипп
Нап
29
€ 0.4 млн
47
Evan Eghosa
Нап
-
28
Samuel Chukwudi
Нап
-
9
Saliou Sané
Нап
-
9
Niama Pape Sissoko
Нап
-
25
Dominik Kirnbauer
Нап
-
13
Peter Kiedl
Нап
-
1
Andreas Leitner
Нап
-
8
Martin Rasner
Нап
-
9
Сиссоко Ниама
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 6, нападающих: 11
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