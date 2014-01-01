Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|19
|15
|3
|1
|42:10
|+32
|48
|2.
|Штурм
|19
|11
|6
|2
|30:14
|+16
|39
|3.
|ЛАСК
|19
|9
|7
|3
|33:22
|+11
|34
|4.
|Рапид В
|19
|9
|3
|7
|30:20
|+10
|30
|5.
|Аустрия В
|19
|8
|5
|6
|31:27
|+4
|29
|6.
|Тироль
|19
|8
|4
|7
|30:30
|0
|28
|7.
|Аустрия Кл
|19
|7
|3
|9
|29:36
|-7
|24
|8.
|Аустрия Л
|19
|5
|6
|8
|24:33
|-9
|21
|9.
|Вольфсберг
|19
|6
|2
|11
|34:38
|-4
|20
|10.
|Альтах
|19
|4
|4
|11
|20:38
|-18
|16
|11.
|Рид
|19
|3
|5
|11
|13:28
|-15
|14
|12.
|Хартберг
|19
|4
|2
|13
|18:38
|-20
|14
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|10
|7
|3
|0
|18:3
|+15
|24
|2.
|Штурм
|10
|7
|1
|2
|17:8
|+9
|22
|3.
|ЛАСК
|10
|5
|3
|2
|19:15
|+4
|18
|4.
|Аустрия В
|10
|5
|2
|3
|17:13
|+4
|17
|5.
|Аустрия Л
|9
|4
|3
|2
|15:15
|0
|15
|6.
|Рапид В
|9
|4
|1
|4
|14:10
|+4
|13
|7.
|Тироль
|9
|3
|3
|3
|11:16
|-5
|12
|8.
|Рид
|9
|2
|3
|4
|9:13
|-4
|9
|9.
|Альтах
|10
|2
|3
|5
|11:16
|-5
|9
|10.
|Аустрия Кл
|9
|2
|1
|6
|9:17
|-8
|7
|11.
|Хартберг
|9
|2
|1
|6
|10:19
|-9
|7
|12.
|Вольфсберг
|10
|1
|1
|8
|15:24
|-9
|4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|9
|8
|0
|1
|24:7
|+17
|24
|2.
|Рапид В
|10
|5
|2
|3
|16:10
|+6
|17
|3.
|Аустрия Кл
|10
|5
|2
|3
|20:19
|+1
|17
|4.
|Штурм
|9
|4
|5
|0
|13:6
|+7
|17
|5.
|Вольфсберг
|9
|5
|1
|3
|19:14
|+5
|16
|6.
|Тироль
|10
|5
|1
|4
|19:14
|+5
|16
|7.
|ЛАСК
|9
|4
|4
|1
|14:7
|+7
|16
|8.
|Аустрия В
|9
|3
|3
|3
|14:14
|0
|12
|9.
|Хартберг
|10
|2
|1
|7
|8:19
|-11
|7
|10.
|Альтах
|9
|2
|1
|6
|9:22
|-13
|7
|11.
|Аустрия Л
|10
|1
|3
|6
|9:18
|-9
|6
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|4:15
|-11
|5